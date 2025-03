Yago Rojo: "Voy a luchar a tope por repetir la experiencia de París en Los Ángeles 2028"

David Ramiro

Madrid, 2 ene (EFE).- El madrileño Yago Rojo vivió un "año mágico" en 2024 al "cumplir el sueño" de ser olímpico en el maratón de París. Pese a la lejanía, su intención es "luchar a tope" por repetir la experiencia en Los Ángeles 2028 y, para ello, pretende empezar a ganar puntos corriendo este 2025 un maratón en primavera alrededor de las 2h07.

Yago Rojo, de 29 años, debutó en unos Juegos Olímpicos en París con buenas sensaciones y con el convencimiento de haber hecho la carrera que tenía planificada. Concluyó en el puesto 41, con un tiempo de 2h12:43.

"2024 fue un año mágico por cumplir el sueño de poder ser un deportista olímpico. Es el sueño que cualquier niño al que le gusta el deporte persigue toda la vida. Por eso no puedo hacer un balance malo de este año por mucho que haya acabado con esta ligera lesión de los últimos meses. Estoy muy agradecido a la vida de haber podido vivir esa experiencia. El 2024, sin duda, lo recordaré siempre", declara a EFE Yago Rojo.

El atleta madrileño cerró 2024 con un undécimo puesto en la San Silvestre Vallecana internacional gracias a los 28:57 que registró en meta en los diez kilómetros. Tras esa carrera, ya piensa en nuevos objetivos y en su particular regalo de Reyes.

"A los Reyes Magos les pido, sobre todo, salud, seguir disfrutando y poder algún año ganar la San Silvestre Vallecana o estar en el podio. Eso es algo que me gustaría mucho", confiesa.

De cara a este 2025, el objetivo principal pasa por correr un maratón en primavera y mejorar la marca en medio maratón, que hasta el momento tiene en 1h01:57 en Valencia en 2021.

"Me está costando encontrar un maratón, porque todavía tenemos un poco de dudas. Lo que sí me gustaría es intentar hacer marca personal en el medio maratón, ya que creo que es una de las pruebas que más margen de mejora tengo. ¿Valencia o Berlín?. Seguramente sí, aunque también podría buscar otra por primavera en marzo, abril o mayo", comenta.

Lo que no entra en los planes es estar en septiembre en el maratón del Mundial de Tokio (Japón).

"Creo que no estaré, porque no me da tiempo a hacer la mínima debido a la lesión. La idea es correr solo un maratón este año. Después a final de año ya se verá si vuelvo a Valencia o no", apunta.

Tras la experiencia vivida en París corriendo un maratón por los lugares más turísticos e icónicos de la capital francesa, repetir experiencia olímpica en Los Ángeles es algo que también ilusiona al atleta madrileño.

"Los Ángeles 2028 está lejos pero en maratón está rápido porque al final me he perdido Valencia, que es un sitio en el que puedes hacer marca, y también me pierdo ahora en enero Sevilla. Si quieres empezar a ganar puntos y quieres estar en los Juegos hay que correr un maratón rápido en 2025, hay que intentar estar en 2h07. No está tan lejos como parece", subraya.

"Volver a unos Juegos sigue siendo una ilusión. Los de París los viví mucho, creo que son algo único, aunque también quiero que si hay un compañero que no ha vivido la experiencia que la viva antes que yo, que ya he estado una vez. He tenido la suerte de vivirlo en París y aún así, por supuesto, voy a luchar a tope por repetirlo", concluye. EFE