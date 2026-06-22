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A España le vale el empate contra Uruguay para clasificarse a dieciseisavos

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(Corrige posición de España en caso de empate)

Chattanooga (EE.UU.), 21 jun (EFE).- La selección española logró una goleada 4-0 ante Arabia Saudí que, unido al punto contra Cabo Verde (0-0) del debut, le hace sumar cuatro enteros con los que lidera el Grupo H y hacen que le valga el empate en la última jornada ante Uruguay para clasificarse a dieciseisavos.

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Además, sería primera de grupo si empata y Cabo Verde no gana a Uruguay por más de cuatro goles de diferencia. Una victoria de España le garantizaría su clasificación como primera de grupo.

El partido de España ante la Celeste del entrenador Marcelo Bielsa será el próximo 26 de junio en Guadalajara (México).

Uruguay y Cabo Verde finalizaron la segunda jornada 2-2, por lo que ambas selecciones suman dos puntos, por solo uno de Arabia Saudí.

España, en caso de clasificarse entre las dos primeras, se enfrentaría, dependiendo de la posición, a uno de los dos primeros clasificados del Grupo J, que lo conforman Argentina, Austria, Jordania y Argelia. EFE

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