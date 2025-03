El bitcóin duplica su valor y aumenta sus expectativas en un 2024 que consolida su pujanza

Madrid, 31 dic (EFECOM).- El bitcóin se ha revalorizado un 120 % en 2024 y ha aumentado sus expectativas tras el triunfo electoral de Donald Trump en EE.UU., aunque este año quedará, sobre todo, como el ejercicio en el que ha consolidado su papel en los mercados con la entrada de grandes fondos como BlackRock o Fidelity.

El activo digital más popular ha vivido este año su cuarto ‘halving’ (reducción a la mitad de la recompensa que reciben los 'mineros' del bitcóin), un evento que recorta la creación de nuevas monedas y que suele impulsar su precio.

La criptomoneda, que empezó el año en 42.508 dólares, ha superado con creces los 100.000 y el 17 de diciembre marcó un nuevo máximo histórico (108.315 dólares). Finalmente, el bitcóin termina el ejercicio en torno a los 94.000 dólares.

A pesar de que la criptodivisa ha perdido fuelle en las últimas semanas, tras la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. de ralentizar los recortes de tipos, el impulso vivido hasta mediados de diciembre le ha permitido cerrar el año con el precio más alto de su historia a 31 de diciembre.

No obstante, este empuje alcista no ha sido superior al de 2023, cuando pasó de los 16.539 dólares a los 42.508, un aumento del 157 % que 2024 no ha podido superar.

Aun así, el bitcóin ha alcanzado este año varios hitos que le han hecho consolidarse como un activo financiero más sólido.

En enero, el regulador de los mercados de valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó la comercialización de los primeros fondos cotizados (ETF) vinculados al precio al contado del bitcóin, lo que supuso un hito en el ámbito regulatorio de este criptoactivo.

La decisión de la SEC ha propiciado que grandes gestoras entren en este mercado, además de abrir la posibilidad a los inversores minoristas de poseer bitcoines sin exponerse a las criptoplataformas.

Aunque la SEC afirmó que la decisión de aprobar esos once ETFs no significa que el regulador de EE.UU. apruebe o respalde al bitcóin, su dictamen ha reforzado a la criptomoneda, a la que Donald Trump se acercó durante la campaña electoral.

Trump prometió convertir a Estados Unidos en la "capital mundial del cripto" y establecer una "reserva estratégica". Desde su triunfo electoral, el pasado 6 de noviembre, la criptomoneda ha subido un 35 %.

El republicano anunció que el nuevo presidente de la SEC será Paul Atkins, un conservador que asesora a firmas financieras y a compañías de criptomonedas, lo que aumentó aún más la euforia por este activo digital.

En el camino iniciado en enero por la SEC, este lunes entró en vigor el reglamento de la Unión Europea (UE) que regulará la emisión y negociación de criptoactivos, conocido como MiCA, aunque, según ha advertido la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), esta normativa no protege a los inversores al mismo nivel que la de otros instrumentos financieros.

De cara a 2025, la plataforma Bit2Me cree que 2024 "sólo ha sido el comienzo de un cambio estructural en el sistema financiero" y, por eso, considera que este año "ha sentado las bases para un crecimiento sostenido y una mayor adopción de bitcóin".

Según la consultora Ernst & Young, "la aprobación de ETF de bitcóin en EE.UU. ha mejorado la legitimidad de los activos digitales, lo que proporciona un mayor acceso a inversores institucionales y una mejor liquidez del mercado.

"El éxito de estas operaciones, sin embargo, también depende de superar desafíos regulatorios y demostrar estructuras de cumplimiento robustas", subraya EY.

La criptodivisa, que ha pasado en dos años de los 16.500 dólares a batir los 100.000, aguarda este 2025 la concreción de las numerosas promesas que el republicano Trump ha hecho al sector, así como los efectos que pueden tener en otras regiones. EFECOM