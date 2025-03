Ruth Chepngetich, a por el récord de Kosgei en la San Silvestre Vallecana

Madrid, 30 dic (EFE).- La keniana Ruth Chepngetich, plusmarquista mundial de maratón, espera despedir mañana el año con una victoria en la San Silvestre Vallecana, carrera en la que además "espera" rebajar los 29:54 de su compatriota Brigid Kosgei en 2018 y que se mantienen como récord de la prueba.

Hace seis años, en 2018, la keniana Brigid Kosgei se convirtió en la primera atleta en derribar la barrera de los 30 minutos en la Vallecana con 29:54. Desde entonces ninguna mujer se ha acercado a esa marca.

En el último Maratón de Chicago, el pasado 13 de octubre, Chepngetich rebajó en casi dos minutos el récord del mundo de maratón (2h09:56), lo que supuso toda una hazaña. Para completar un año memorable espera ganar en Madrid y olvidarse del segundo puesto en la San Silvestre Vallecana en 2020, cuando fue derrotada por la etíope Yalemzerf Yehualaw.

"Estoy contenta de estar en Madrid. Mañana espero hacerlo mejor que la otra vez. Estuve tres semanas descansando después de batir el récord del mundo en Chicago y mañana espero poder batir el récord de 29:54 de Brigid Kosgei", dijo Chepngetich en conferencia de prensa.

Además del récord mundial de maratón, Chepngetich cuenta con un palmarés dorado con título mundial de maratón (2019) y un triplete de victorias en el emblemático Maratón de Chicago, así como una mejor marca en 10 kilómetros en ruta de 30:29, un crono que quiere rebajar en Madrid.

La etíope Adawork Aberta, octava en el maratón de Sevilla, sabe de la dificultad de ganar en la capital española aunque su ambición personal pasa por "batir" su marca personal en 10k que es de 32:27 en Montereau (Francia) desde el 20 de octubre de 2019.

"Estoy feliz de estar aquí. Me han comentado que el recorrido va a estar bien y, por tanto, espero bajar mi marca personal", confesó.

A su lado, en la tradicional conferencia de prensa de los atletas de élite, comparecieron las integrantes de la 'armada' española compuesta por Águeda Marqués, Marta García, Carolina Robles, Laura Luengo y Laura Priego.

"Esta carrera es brutal, aún recuerdo la primera vez que corrí. Fue increíble. El público anima mucho. Estoy con muchas ganas de disfrutar, dar lo mejor de mi y poder hacer un buen papel", dijo Águeda, finalista este 2024 de 1.500 en los Juegos Olímpicos de París.

La palentina Marta García, tras batir este año cuatro plusmarcas nacionales entre aire libre (2.000 y 5.000 metros) y pista cubierta (3.000 y 5.000 metros) y lograr un bronce en los Campeonatos de Europa al aire libre en 5.000 metros, también quiere ser la mejor española en Madrid.

"Hace un año trabajaba para todos estos éxitos y he tenido la suerte de recoger todo el trabajo realizado. Agradezco a la vida por todo lo que he conseguido este 2024 porque a veces no es solo trabajo sino también un poco de suerte", manifestó.

"No tengo ninguna marca en mente pero es la primera vez que me enfrento a una prueba en ruta. No sé si decir que lo hemos preparado específicamente pero hemos hecho un bloque de entrenamientos pensando en el primer 10k serio de toda mi carrera", señaló.

La madrileña Laura Priego, que ya encabezó a las atletas nacionales en 2021 y 2023, reconoció que este año ser la primera española será "complicado porque el cartel es increíble".

"Contamos con la mejor élite nacional femenina. Esta carrera es espectacular y creo que podemos vivir grandes marcas. Es muy especial, es mi favorita. No he vivido otra carrera en la que el público lo dé todo", apuntó.

Laura Luego, "con ganas de mejorar" su octavo puesto en Madrid, está con "muchas ganas de competir y terminar el año corriendo", al igual que la obstaculista Carolina Robles, que quiere cerrar de la mejor forma "un año espectacular".

"Tengo ganas de meter la cabeza en la ruta. Vengo en un estado de forma muy bueno, la hemos preparado a conciencia y espero ser la primera española y poder entrar en el podio. Es la primera vez que voy a correr en este circuito porque en 2020, cuando el covid, fue en otro sitio. Espero resolver la carrera bien y hacer un podio", concluyó. EFE

