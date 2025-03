Sumar reconoce desgaste, busca rearmarse con "victorias políticas" y apuesta por una república federal y plurinacional

Movimiento Sumar asume de cara a su segunda asamblea estatal que el ciclo electoral de 2024 le acarreó desgaste y que el reto del proyecto es rearmarse para ser una "herramienta" capaz de lograr "victorias políticas", a la par que ensancha la acción del Gobierno de coalición.

También apuesta por una reforma constitucional que instaure un Estado republicano, plurinacional y federal, llamando a superar la lógica de que a cada Estado le corresponde una sola nación homogénea. De hecho, desgrana que el "federalismo rompe esta lógica de soberanías exclusiva propia de los nacionalismos tradicionales para plantear una soberanía divisible y compartida".

Así lo plantea la propuesta de ponencia política de cara a su segunda asamblea estatal coordinada por la dirigente y secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, para "fijar el rumbo", definir las señas de identidad de la formación y reivindicar la "potencia transformadora" del Gobierno de coalición.

FIN DEL CICLO POLÍTICO DEL 15-M Y TOCA REINVENTARSE

El texto, consultado por Europa Press, reconoce que el ciclo político abierto por el 15M, que propició la expansión de la izquierda alternativa, llegó a su fin y existe otro "completamente diferente", con una nueva "realidad política" donde prima la "desmovilización" y prevalece la desafección" hacia la esfera política. Ante este contexto, deben adaptar su "hoja de ruta" sin "nostalgia" del 15M.

"Toca reinventarse (...) Todas y cada una de las características de la arena política en la que un nuevo espacio político irrumpió con fuerza en 2014 han cambiado", ahonda en su reflexión para desgranar, a continuación, que no basta con la impugnación ni el estilo "outsider", sino que ahora la claves es la "fuerza institucional, con experiencia de gestión y una trayectoria consolidada"

Para ello, receta "firmeza en los principios" con la "flexibilidad en la práctica", unido a una política de alianzas "sensible a la realidad del ecosistema progresista y plurinacional", que en la actualidad está caracterizado por la pluralidad.

En el texto, señala que no se puede perder de vista que la irrupción de Sumar fue clave para volver a revalidar el Gobierno de coalición, pero que el "acelerado ciclo electoral" de 2024 (con malos resultados en elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas) "desgasta" su posición y "expone a dos límites fundamentales": la articulación política del propio movimiento (y de alianza con el conjunto de fuerzas) y otro, vinculado a la necesidad de repensar la hipótesis política de la izquierda en los últimos 15 años.

SERIEDAD FRENTE A LA "HIPÉRBOLE CONTINUA Y AGITACIÓN POPULISTA VACÍA"

Desde ese análisis, Movimiento Sumar aboga por la seriedad y las propuestas frente a la "sobreactuación, la hipérbole continua y los intentos de llamar la atención" de otras propuestas políticas. En definitiva, "ni agitación populista vacía, ni superioridad intelectual".

"Hechos, no palabras", recalca el texto para enfatizar, luego, que a "Sumar no le asusta gobernar", "llegar a acuerdos e influir" dado que la política es "acción, no solo eslóganes y declaraciones subidas de tono".

BATALLA POR LA IDEA DE ESPAÑA: DEFENSA DE LA REPÚBLICA FEDERAL

Una de las premisas de la ponencia es el afán de "dar la batalla ideológica sobre la idea de España en un sentido radicalmente democrático: republicano, federal y plurinacional". Al respecto y en clara referencia a la monarquía, afirma que en una democracia plena no se pueden contemplar "privilegios hereditarios".

Luego, afirma que para afianzar la plurinacionalidad y federalismo hay que superar "la lógica de que a cada Estado le corresponde una única nación homogénea", por lo que es fundamental potenciar un "mejor autogobierno" en todos los territorios y reconocer al mismo tiempo la voluntad de estos de ejercerlo.

En esta línea, apoya el "reconocimiento nacional de quienes lo demanden", siempre utilizando "instrumentos legales existentes" y con el objetivo de conseguir una "reforma constitucional de carácter federal y plurinacional".

FINANCIACIÓN DESCENTRALIZADA CON FEDERALISMO FISCAL

Otro postulado es conseguir descentralizar el tejido de la Administración General del Estado, que ahora se concentra en "gran medida en Madrid", y también un sistema de financiación autonómica descentralizada, modelo que deberá comprender diferentes ritmos de "implementación del federalismo fiscal en cada lugar y contemplar instrumentos de financiación singulares.

Mientras, Movimiento Sumar diagnostica en este documento que la extrema derecha crece en todo el mundo, debido a un malestar social, y a la que hay que disputar tanto en el terreno ideológico como en las mejoras de las condiciones de vida materiales de las clases populares.

En definitiva, acentúa el deber de ofrecer una alternativa frente al "descontento en sentido reaccionario y que deriva en posiciones "antidemocráticas, negacionistas, racistas", "ultraliberales" y "anti-Estado".

LABORISMO Y ECOSOCIALISMO PARA COMBATIR LA ANTIPOLÍTICA

Ante ello, se presenta como garante de las instituciones, del "constitucionalismo democrático" y del fortalecimiento del Estado del Bienestar frente a la "antipolítica", que se nutre del "envilecimiento interesado, el ruido, el insulto" y el "tacticismo" en el ámbito de la comunicación.

Por otro lado, Movimiento Sumar se proclama como una fuerza "laborista", con la apuesta decidida por la reducción de la jornada laboral, acabar con las dificultades de acceso a la vivienda y mejora salarial. Además, manifiesta que la democratización de la economía no es una utopía y es una necesidad en el ámbito empresarial para equilibrar las relaciones de poder. A su vez, en el ámbito de la vivienda defiende la regulación activa del mercado.

También se define como fuerza "ecosocialista" y apuesta por avanzar hacia un Estado Climático de Derecho, una vez que la "catástrofe" de la DANA ha evidenciado que la cuestión climática es un "asunto de primer orden".

"Dilatar, retrasar, ralentizar o posponer las políticas de reducción de emisiones es inaceptable, de la misma manera que la urgencia no puede ser excusa para diseñar políticas climáticas que no tengan en cuenta un reparto justo de los costes y beneficios de acelerar la transición ecológica", sentencia la ponencia política.

A su vez, defiende que son una fuerza feminista, antirracista y "proderechos LGTBIQA+", poniendo el énfasis en siglas que reconocen al colectivo trans, a diferencia de lo que ocurrió en el último congreso federal del PSOE de noviembre, donde se eliminó las referencia 'Q+'.