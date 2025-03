IU ratifica su apoyo al Gobierno de Sánchez frente a "una ofensiva por tierra, mar y aire"

Madrid, 21 dic (EFE).- El líder de IU, Antonio Maíllo, ha ratificado el apoyo de su formación al Gobierno de Pedro Sánchez, que asegura que sufre "una ofensiva por tierra, mar y aire", y ha dicho que no están dispuestos a estar de "brazos cruzados" ante la posibilidad de que el PP y Vox lleguen al Ejecutivo.

En una intervención telemática en la última reunión del año de la Coordinadora Federal de IU, máximo órgano ejecutivo de dirección, Maíllo ha denunciado que "en España seguimos asistiendo a una ofensiva por tierra, mar y aire contra el Gobierno, que es el único no autoritario, de corte derechista o no progresista de Europa que sigue en pie".

"Y lo decimos muy claro a la sociedad española: Izquierda Unida no se resigna a que el Partido Popular y Vox, es decir, la derecha y la extrema derecha, deban llegar al Gobierno de España. Nosotros no estamos dispuestos a asumir una política de brazos cruzados o de resignación que nos parece una irresponsabilidad histórica. No estamos ni dispuestos ni lo asumimos", ha añadido.

A continuación, ha señalado que el "compromiso" de IU, que participa en el Ejecutivo con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es "sostener a un gobierno que, con todas las contradicciones, se erige en una pieza clave frente a la hegemonía autoritaria y reaccionaria que asola en Europa a la mayoría de sus países".

Y ha subrayado que no están dispuestos a que la derecha se haga en España "con todos los resortes del poder" y logre hacerse con el Gobierno, ya que, según ha denunciado, actualmente cuenta con "el alto funcionariado, cuerpos de seguridad, un amplio espacio de la judicatura, las grandes empresas del Ibex 35 o la mayoría de los medios de comunicación".

El coordinador federal de IU ha celebrado la firma del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para la reducción de la jornada laboral, y ha asegurado que su formación hará "todos los esfuerzos" para intentar que esta medida esté en los presupuestos generales de 2025, a pesar de que por el momento no cuenta con el apoyo de los empresarios ni de una mayoría parlamentaria.

También ha celebrado "avances legislativos" como la aplicación para las multinacionales de un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades, incluida en el paquete fiscal, o el inicio de la tramitación de la ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones.

Pero ha pedido al Gobierno evitar que las grandes empresas energéticas se eximan del pago de impuestos y ha alertado de la "disputa" que hay en el Congreso de los Diputados por articular mayorías parlamentarias tras la "alianza" de PP, Junts y PNV esta semana para derogar precisamente este gravamen.

Para 2025, el líder de IU ha apostado por impulsar en el ámbito legislativo medidas para adelantar la edad de votación a los 16 años, por un lado, y aprobar una ley de juventud transversal, por otro.

Además, ha confiado en seguir "consolidando métodos y prácticas democráticas, de consenso y de complicidad" entre los partidos que forman parte del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados, entre los que están IU y Sumar, la formación de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. EFE

