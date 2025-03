Junts acusa a ERC, PSC y Comuns de votar "contra Cataluña" por un "falso progresismo"

Barcelona, 20 dic (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado este viernes a ERC, PSC y Comuns de votar "en contra de Cataluña" en materia fiscal, escudándose en un "falso progresismo".

Así lo ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que el paquete fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez se aprobara ayer jueves en el Congreso de los Diputados tras incorporar algunas modificaciones no previstas por el Ejecutivo, entre ellas la derogación del gravamen a las grandes empresas energéticas.

PP, Vox y Junts unieron sus votos para mantener la rebaja del IVA de los yogures, bonificar a los entrenadores de clubes deportivos no profesionales y eximir de tributación las ayudas que algunos empleadores han dado a sus trabajadores afectados por la dana.

Frente a las críticas desde la izquierda a Junts por sus alianzas parlamentarias con PP y Vox, Nogueras ha alegado que su partido vota "con y para Cataluña, ni con el PP ni con el PSOE".

"Esto no va de con quién vota Junts, va de qué vota Junts. Si es bueno para Cataluña, votará que sí. Si no es bueno para Cataluña, votará que no. Nos da igual si en este voto está el PP o el PSOE o ERC", ha recalcado.

Sobre la derogación del gravamen a las grandes empresas energéticas, ha alegado que "excluía a las grandes eléctricas españolas, que se han forrado a lo largo de la crisis energéticas", y además ponía "en riesgo" inversiones y competencias de Cataluña.

Las modificaciones fiscales introducidas por Junts, ha argumentado, permiten salvaguardar "inversiones industriales en el Camp de Tarragona".

"Quien esté en contra de esto, que lo diga y hable claro, pero que no se envuelvan en pancartas de falso progresismo, que es lo que están haciendo ERC, PSC, Comuns, Sumar y Podemos", ha subrayado.

Según Nogueras, "el Govern de Cataluña y sus socios se están escondiendo detrás de este falso progresismo y no están defendiendo a Cataluña".

"Algunos, por complejos, al quedarse en el bloque supuestamente progresista español, están votando en contra de Cataluña, están renunciando a defender los intereses de los catalanes para mantenerse en un bloque supuestamente progresista español", ha añadido. EFE