García Pimienta: "Le podemos competir a cualquiera"

Sevilla, 20 dic (EFE).- El entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, afirmó sobre el partido de este domingo en el Santiago Bernabéu que cerrarán el año en "un escenario ideal" y ante "un rival de primerísimo nivel", en un duelo al que irán con sus "armas" porque ya han "demostrado" que pueden "competirle a cualquiera", como hace dos jornadas en el Metropolitano pese a perder por 4-3.

"El equipo va hacia arriba y, sabiendo de toda la dificultad que tiene (visitar al Real Madrid), nos centramos en nuestro trabajo y en creer que estando a nuestro máximo nivel tendremos opciones. Sería una forma bonita de terminar el año. Va a ser difícil, pero estamos preparados", aseguró este viernes en rueda de prensa el técnico sevillista.

El catalán también se refirió al hecho emotivo de que será el último partido como profesional del capitán Jesús Navas, de quien dijo que en el anterior encuentro en casa contra el Celta (1-0) "hubo una conjura" en el vestuario y, al final, pudieron brindarle una victoria en el Sánchez-Pizjuán, lo que consideró "muy épico para que Jesús se lo lleve en su memoria".

"Ojalá pueda repetirse el domingo, qué mejor recuerdo para Jesús, qué bonito sería acabar (su carrera) con una victoria en el Bernabéu. Estoy seguro de que va a tener un recibimiento espectacular; lo recibirán como lo que es, la mejor leyenda del Sevilla", aseveró García Pimienta.

Sobre el camino a seguir para romper dieciséis años de sequía en el feudo del Madrid, argumentó que su equipo tiene que basarse "en todo lo que ha hecho bien y darle continuidad en el tiempo", y defendió que el Sevilla fue "mejor que el Atlético en muchas fases del encuentro, pero pasó lo que pasó" frente a "un equipo con un estado de forma brutal".

"Todo lo bueno que hicimos allí (en el Metropolitano), lo tenemos que hacer en el Bernabéu y competir así los noventa minutos en vez de sesenta″, recalcó el entrenador del Sevilla.

Preguntado por el próximo mercado de invierno, adelantó que el lateral zurdo argentino Valentín Barco "es uno más de la plantilla", aunque "hay jugadores que participan más o menos", pero en su caso "está entrenando bien y si no participa más" es porque él cree que "hay otros jugadores más convenientes" en su demarcación.

Respecto a posibles refuerzos, el técnico del Sevilla señaló que "después de vacaciones habrá todo un mes de mercado" y precisó que "la posición que hay que reforzar sí o sí es la de extremo, por la marcha de (Lucas) Ocampos y (Jesús) Navas", mientras que "de lo demás" aseveró que en este momento no tenía "nada más que decir".

Cuestionado por el escaso rendimiento del delantero nigeriano Kelechi Iheanacho, indicó que "no está teniendo continuidad", pero está "entrenando bien" y es "muy querido en el vestuario", por lo que "cuando uno da todo lo que tiene, aunque no le salgan las cosas, no le puedo decir nada", precisó.

También aludió al potencial del Real Madrid con figuras como el francés Kylian Mbappé y comentó que “es una de las estrellas mundiales del fútbol, un jugador excelente". "Se habla de que no está en forma, y mira los goles que lleva. ¿Cuántos marcará cuando esté en forma...?", subrayó.

Pimienta manifestó que a estas alturas le "hubiera gustado tener más puntos, porque dentro del merecimiento que se habla" cree que podrían "llevas más", y admitió que, si no es así, es por que algo no habrán "hecho bien", aunque tienen "un potencial enorme y en el nuevo año" deben de "dar un paso adelante y sumar más puntos". EFE

lhg/cc/asc