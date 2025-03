Bordalás: "El Mallorca está en la zona en la que está por méritos propios"

Getafe (Madrid), 20 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su próximo rival en Liga, el Mallorca, es un "grandísimo equipo" que está en la zona alta de la clasificación "por méritos propios".

El técnico del conjunto azulón alabó al equipo dirigido por Jagoba Arrasate, que ocupa la sexta plaza y en estos momentos disputaría una competición europea el próximo curso. Para Bordalás, el Mallorca ha trabajado muy bien para alcanzar esa posición cómoda en la clasificación.

"Tienen muy buenos jugadores con gran calidad. No tienen a Muriqi (sancionado) pero tienen a Larin, a Dani Rodríguez... Tienen argumentos, alternativas. Es un grandísimo equipo con jugadores muy bien dotados. Han ido creciendo temporada tras temporada. Han confeccionado una plantilla alta y de calidad. Están en la zona en la que están por méritos propios".

"El Mallorca es un grandísimo equipo bien dirigido por Arrasate. Tienen un estilo muy definido, sólido y compacto. Está haciendo una gran temporada, en la posición alta de la tabla y va a ser un rival muy difícil. Hemos preparado el partido con mucha intención para trabajar todos los aspectos tácticos y afrontarlo con todas las garantías. Veo al equipo muy mentalizado", añadió.

Preguntado por cuál ha sido su mejor momento en el Getafe en 2024 y por qué espera a 2025, recordó que su equipo la temporada pasada vivió un año plácido y que aunque en la actual sufre por despegarse de la zona baja de la clasificación, espera mejorar de cara a los próximos 365 días.

"Este año, en lo que llevamos de temporada, estamos contentos con el comportamiento del equipo. Me gustaría estar en una situación más cómoda. todos sabemos la situación del equipo y del club y trabajar para que 2025 sea un buen año", dijo.

"Es verdad que la temporada pasada fue un año muy bueno y tranquilo. No tuvimos dificultades en ningún momento e incluso tuvimos la posibilidad de pelear por Europa. El club se vio en la necesidad de vender a algunos jugadores en el mercado de invierno y eso quizá nos redujo las posibilidades. Pero estoy muy contento. El deseo de que 2025 sea mejor año", agregó.

Precisamente, habló también de la posibilidad de que el Getafe haga algún fichaje en el mercado de invierno para reforzar su plantilla para la segunda vuelta:

"Todos en el club sabemos las necesidades del equipo desde verano hasta lo que llevamos de temporada. Estoy seguro de que la dirección deportiva está trabajando para intentar cubrir esas necesidades porque la segunda vuelta va a ser muy larga y muy dura. Queda mucha Liga. Es verdad que no nos fijamos en la clasificación a pesar de que no hemos estado en puestos de descenso. No hay una gran diferencia. Miramos el trabajo diario, seguir creciendo y mejorando".

Sobre las bajas que tendrá para el choque ante el Mallorca, confirmó que Carles Aleñá y Borja Mayoral continuarán una semana alejados de los terrenos de juego por culpa de sus lesiones. Y, sobre el segundo, informó sobre cómo se desarrolla su recuperación y sobre la posibilidad de que vuelva a contar con minutos para el choque de Copa del Rey frente al Granada.

"No lo sabemos. El día a día nos va a ir marcando. Se ha decidido que tenga menos vacaciones que el resto de sus compañeros. Está trabajando duro para ponerse al nivel de sus compañeros. Sería una buena fecha el partido de Granada y vamos a ver como transcurre en el día a día con su readaptación. Es un jugador que llevamos todo el año esperándole", culminó. EFE