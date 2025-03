El juez interroga hoy a Begoña Gómez y al exconsejero madrileño Juan José Güemes

El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto interrogar este miércoles a Begoña Gómez y al directivo del IE y exconsejero madrileño Juan José Güemes en el marco de la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

La agenda del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid se repartirá en dos citas para atender a ambos investigados: Gómez a las 10.00 horas y Güemes a las 11.30 horas. La 'primera dama' accederá a la sede judicial en coche oficial y a través del garaje, toda vez que así lo ha autorizado la juez decana de Madrid. Como en ocasiones anteriores, se prevé que su llegada tenga lugar en el marco de un fuerte dispositivo policial.

Aunque los dos acudirán por la misma causa judicial, el instructor les ha llamado por vertientes diferentes; a la esposa de Pedro Sánchez, por la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo; y al directivo del IE, por la contratación de Gómez para dirigir el África Center.

La de este miércoles será la tercera vez que Begoña Gómez acuda a los juzgados de Plaza de Castilla. En los dos casos anteriores, tanto el 5 como el 19 de julio, el juez la citó por la denuncia en la que Manos Limpias asegura que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno, habría "recomendado o avalado" a "empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

En aquellas dos ocasiones, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. El 5 de julio, alegó que no se le había notificado adecuadamente la querella y que no podía participar en el interrogatorio al desconocer las razones por las que se le investigaban. El día 19, su abogado le recomendó no declarar al haber apreciado falta de garantías en el procedimiento que entonces se dirigía en su contra solo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

GÓMEZ ASEGURA QUE SIGUIÓ INSTRUCCIONES DE LA UCM

En octubre, el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del 'software' de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'.

Aunque en un principio el instructor citó a Gómez a comparecer el 18 de noviembre, tuvo que aplazar el interrogatorio hasta este miércoles porque la esposa de Pedro Sánchez tenía fijado un viaje oficial a Brasil para asistir a la cumbre del G-20.

Después de que se acordara esta citación, su abogado --el exministro socialista Antonio Camacho-- ha defendido por escrito que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas fue "porque la UCM así se lo indicó expresamente".

La defensa también ha aportado correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron "cómo debía registrar" el dominio de internet por el que ahora se le investiga. Sobre este extremo, ha incidido en que el registro de dicho dominio "fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM".

LA ORDEN DEL DIRECTIVO DEL IE

Al margen, está previsto que este miércoles acuda también al juzgado el directivo del IE y exconsejero madrileño del PP Juan José Güemes. Será la segunda vez que comparece, toda vez que el pasado 18 de noviembre aseguró en su declaración como testigo que había dado la orden de contratar a Begoña Gómez para dirigir el África Center, según fuentes presentes en su declaración.

Durante aquel interrogatorio, al que acudió sin abogado porque no estaba imputado, Güemes relató que conoció a Gómez en 2017, antes de que su esposo fuese elegido presidente del Gobierno, y negó que se le contratara por estar casada con Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas indicaron entonces a Europa Press que el juez suspendió la comparecencia al considerar que la versión de Güemes entraba en contradicción con lo que declaró en sede judicial la directora de recursos humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, semanas antes.

Finalmente, el instructor acordó investigar a Güemes y le ordenó volver al juzgado acompañado de abogado este 18 de diciembre para retomar el interrogatorio con todas las garantías. Ahora, al comparecer como investigado, el directivo del IE podrá acogerse a su derecho a no declarar o elegir a qué partes del procedimiento contestará.