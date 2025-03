Marcelino: "Estamos en una situación en la que sin cometer errores el rival nos penaliza"

Villarreal (Castellón), 17 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, dijo este martes, en la víspera de medirse al Rayo Vallecano en El Madrigal en el partido que fue aplazado por la dana, que su equipo se encuentra en una situación en la que "incluso sin cometer errores, el rival" le "penaliza", especialmente en casa, donde cree que ha "encajado mucho, demasiado".

"El partido del Betis tampoco creo que tiene mucha historia. Es un partido en el que el rival tiene un alto nivel de efectividad. Debimos haber metido más goles, pero no se materializan. En los últimos partidos, al igual que este, perdimos frescura y somos menos contundentes de lo que éramos", comentó Marcelino ante los medios.

El entrenador asturiano cree que tras la eliminación en la Copa del Rey deben "rectificar y cambiar ese estado de ánimo", además de "analizar lo anterior y pensar en lo siguiente". "Cuando vienes de una dinámica negativa, desconocida por nosotros en lo que llevábamos de temporada, hay que reactivarse", aseguró.

Además, Marcelino recalcó que su equipo "no está siendo certero en las áreas" y debe trabajar para serlo porque tiene "muy buena actitud y capacidad suficiente".

A pesar del momento actual, el técnico aseguró que el equipo mantiene "esa ilusión y ambición, la misma que en octubre y en noviembre". "Seguiremos teniéndola hasta el final" para luchar por disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, agregó.

"¿Crees que puede haber algún iluso en el mundo del fútbol que un equipo como el Villarreal puede conseguir jugar la 'Champions' sin esfuerzo? Hemos tenido meses muy buenos y el de diciembre ha sido peor, pero eso no hace que pensemos que ya no podemos jugar 'Champions' ni antes pensábamos que lo conseguiríamos fácil", manifestó.

Marcelino también resaltó que cuando se lucha por ir al máximo torneo continental "eso es que tienes una base sólida" y agregó que son "optimistas" y siguen "ilusionados" por alcanzar el objetivo.

"Ahora tenemos un momento complicado y necesitamos esa ayuda, ese apoyo y esa fuerza que nos puede dar la afición. Y luego lucharemos todos juntos para ver a dónde podemos llegar al final.Tras 38 jornadas, creo que llegas donde mereces. Ahora tenemos este partido y creo que hay posibilidades, estoy seguro, de que vamos a vencer. Esto es sumar y sumar", dijo.

Asimismo, a pesar del bache, Marcelino advirtió de que no van a "cambiar muchas cosas en el equipo, porque después de venir de resultados no favorables" no pueden "dar un revolcón".

"El contexto general del juego a la hora de atacar será similar, también teniendo en cuenta contra quién nos enfrentamos. Será un partido complicado, porque el Rayo es un rival difícil. Es el tercer equipo de la categoría que menos goles encaja fuera de casa, y eso nos obligará a estar concentrados", declaró.

También apuntó como claves la concentración y el acierto en el campo, aspectos que calificó de "indispensables para ganar al Rayo y a cualquier otro rival", y reclamó la presencia de la afición en La Cerámica a pesar de tener "un horario complicado".

Respecto a la influencia que pueden tener las numerosas bajas -hasta diez- en el bajón experimentado, el técnico señaló que tienen que "intentar alcanzar el máximo nivel con los jugadores" que tienen porque no le gusta "buscar excusas de que faltan tantos jugadores o jugadores importantes", ya que a todo equipo se le nota cuando no tiene a toda la plantilla. "Nosotros tenemos que intentar minimizar ese problema", apostilló.

Al tener poco tiempo de recuperación tras el partido del fin de semana, el entrenador del Villarreal indicó que tiene que esperar hasta el último momento para saber si puede contar con el defensa francés Logan Costa, pero sí dispondrá de Santi Comesaña. "El resto somos los mismos, quitando los tres jugadores que caen por sanción", agregó. EFE

jmg/cta/ism