José María García sobre Vinicius: "Es maleducado, es protestón, es gruñón"

Madrid, 16 dic (EFE).- El periodista José María García criticó la actitud de Vinicius Jr., jugador brasileño del Real Madrid, consideró que "es maleducado, es protestón, es gruñón", e indicó que si no jugase en el club blanco "no acababa un partido de fútbol", al tiempo que opinó que es "malo para él y cada día se hace más daño".

"Es algo demencial y un club tan grande como el Real Madrid tendría que haberlo solucionado antes. Es una falta de previsión. No todos son iguales, el entorno familiar hace mucho. Tenemos, por ejemplo, un chico que es buen futbolista como Rodrygo, correcto, educado y que no pierde los papeles", explicó.

"Vinicius es malo para él y cada día se hace más daño. Si él no jugase en el Real Madrid, no acababa un partido de fútbol. Contra el Rayo tuvo que ser expulsado, pero nadie, no sé por qué, no pone coto a ese desmán. Discutir sus condiciones y su cualidad no es correcto porque las tiene y es indudable. Pero el comportamiento hace mucho y él solo tiene un enemigo, Vinicius y un colaborador de ese mal comportamiento, el presidente", agregó.

Preguntado acerca de qué actitud debería tomar cuando reciba insultos racistas, manifestó: "Hay varias formas de protestar, varias formas y maneras de mostrar su descontento. ¿Es injusto? Evidentemente. Pero decir que España es un país racista es una auténtica barbaridad que solo se corresponde con una cabeza sin equipar".

"No digo que no merezca el Balón de Oro, posiblemente sea el mejor o uno de los mejores, pero el Madrid eso lo ha llevado fatal. El papel de prohibir al considerado mejor equipo del mundo ir al acto, el prohibir a un jugador que va a recibir ex aequo con otro compañero el premio de máximo realizador es demencial. No entiendo cómo el Madrid ha podido bajar a eso", afirmó.

En cuanto a la forma de evitar las actitud que critica de él, sugirió: "Poniéndole a alguien al lado, que le controle, que le eduque. Es maleducado, es protestón, es gruñón, no guarda el respeto debido a sus compañeros y mucho menos a sus contrarios. ¿Quién lo ha educado? ¿Quién le ha enseñado? Se ha mirado él, por ejemplo, en un compañero que ha llegado como él, Rodrygo, que además de ser un gran jugador, es un hombre casi modélico".

En cuanto a la elección de Rafael Louzán como nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), apuntó: "Vamos de mal en peor. Le han elegido, pero... ¿reunía las condiciones mínimas imprescindibles para ese puesto para ser elegido? Evidentemente, no. ¿Puede ser buen presidente? Esperemos que sí, pero entra por la puerta falsa".

