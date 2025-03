El fútbol opta por Louzán para volver a la normalidad

Las Rozas (Madrid), 16 dic (EFE).- El fútbol español se decantó por la opción del gallego Rafael Louzán para presidir la Federación Española (RFEF) y recuperar la normalidad, en unas elecciones que cumplieron los pronósticos con su victoria clara sobre el valenciano Salvador Gomar y la retirada a última hora de la candidatura del extremeño Sergio Merchán.

Apenas una hora antes del comienzo de la Asamblea General en la Ciudad del Fútbol, la Comisión Electoral confirmó que el presidente de la Federación de Extremadura retiraba su candidatura y dejaba servido el mano a mano entre Louzán y Gomar. Se decantó para el primero por 90 votos frente a los 43 del segundo, 4 en blanco y un nulo.

Los 138 asambleístas presentes -faltaron el entrenador del Oviedo, Javi Calleja, y los futbolistas Pedro Alcalá, capitán del Cartagena, y Toni Lato, del Real Mallorca, secundaron la propuesta de cambio y unidad de Louzán, que días antes señaló a Gomar como la continuidad del modelo de Luis Rubiales.

El perdedor en las urnas hoy dio la enhorabuena al presidente y abandonó la Ciudad del Fútbol discretamente, dolido porque en su primer discurso Louzán no mencionara su nombre una sola vez entre todos los mensajes de agradecimiento que pronunció. Lo hizo hacia su familia, emocionado, su equipo, trabajadores de la RFEF, directivos y de forma personal al extremeño Merchán.

"Gracias Sergio, de corazón, por tu trabajo desinteresado y, sobre todo por algo que es maravilloso ver hoy en día que es su generosidad". También mencionó el nombre de Pedro Rocha, que fue, dijo, quien inició el camino hacia la estabilidad, la tranquilidad y la paz en el fútbol español", que él quiere continuar, dispuesto a que el Gobierno tenga un aliado en su persona.

Político en una anterior etapa y en presencia de invitados como los presidentes de LaLiga y la Liga F, Javier Tebas, y Beatriz Álvarez, del de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, Louzán aseguró que todos vuelven a estar "en el mismo equipo". La FIFA y la UEFA fueron notarias de ello, representadas por Emilio García Silvero, responsable de asuntos jurídicos de la primera, y Nicola Luca y Thierry Favre, responsables de gobernanza y desarrollo de asociaciones nacionales de la segunda.

"Necesitamos una institución que inspire confianza, que vuelva a ser reconocida por lo que representa, el latido del fútbol español. Para lograrlo necesitamos unidad y cohesión. Como en el terreno de juego sólo los equipos que trabajan juntos logran los mejores resultados", reconoció realizando un llamamiento a la unidad".

Tanto Tebas, como Aganzo y García Silvero recogieron el guante conciliador de Louzán, que confía en que el Tribunal Supremo estime en febrero el recurso que ha presentado contra la inhabilitación de siete años para ocupar cargo público por prevaricación cuando presidía la Diputación de Pontevedra. La normativa impide ocupar la presidencia a personas inhabiltadas con sentencia firme.

"Tiene un procedimiento, pero tiene la presunción de inocencia. Como siempre, como en todas las federaciones, monitorizaremos la situación, pero estamos ante un presidente elegido democráticamente", señaló el representante de la FIFA.

Pedro Rocha, que reemplazó a Luis Rubiales cuando este se vio forzado a dimitir por la sanción de la FIFA tras el beso a Jenni Hermoso y su comportamiento en la final del Mundial femenino, no ha podido presentarse a estas elecciones por estar inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que entendió que se excedió en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora.

A su propósito de unidad y su extenso programa Louzán sumó también medidas más inmediatas. La renovación lo antes posible del seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, hoy ausente por una cirugía de rodilla, que la selección juegue su próximo partido en Valencia como ayuda tras la dana e incorporar las ciudades de Valencia y Vigo a la nómina de sedes mundialistas de España para 2030, junto a las 11 que ya están y las de Marruecos y Portugal.

Abogó por la excelencia en el arbitraje, pero pidió comprensión con los errores de los árbitros, con cuyo presidente, Luis Medina Cantalejo, se sentará para dialogar sobre el futuro del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Rafael Louzán Abal (Ribadumia -Pontevedra-, 21 de noviembre de 1967) es funcionario de la Administración Local y en 1995 fue teniente de alcalde en el ayuntamiento de su localidad, Ribadumia. Ese mismo año fue elegido diputado de la Diputación Provincial de Pontevedra por la comarca del Salnés y un año después asumió una de las vicepresidencias de la institución, que pasó a presidir el 12 de julio de 2003.

Al mismo tiempo y durante 15 años (de 2000 a 2015) ejerció como presidente del Partido Popular en la provincia de Pontevedra. Desde 2014 ha presidido la Federación de Galicia y no respaldó a Luis Rubiales. "En aquellos tiempos era 'conmigo o contra mi'. Yo no he apoyado la candidatura de Rubiales y a partir de ahí ya saben cómo se procedía" recordaba antes de recibir la confianza para ser presidente. EFE