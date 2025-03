Carles Coll: "Este oro dará mucha motivación a todo el equipo español"

El Prat de Llobregat (Barcelona), 16 dic (EFE).- El nadador Carles Coll, que el pasado viernes se proclamó campeón mundial de los 200 metros braza en piscina corta en Budapest, ha asegurado este lunes que "este oro dará mucha motivación a todo el equipo español de natación" en las próximas competiciones internacionales.

"No me puedo creer que hoy pueda decir que soy el campeón del mundo. Parece surrealista. Este oro sabe a gloria y dará mucha motivación a todo el equipo español de natación. Estamos progresando y esto nos va a ir muy bien", ha explicado el tarraconense tras aterrizar en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Coll ha sido recibido con aplausos en la T2 del aeropuerto de la capital catalana y, en declaraciones a los medios de comunicación presentes, ha admitido que todavía no ha "asimilado por completo" este logro y ha confesado que va a "necesitar un tiempo" para ello.

"Cuando toqué la pared, miré el marcador y vi que había quedado primero, durante unos segundos no me lo creí, no sabía si estaba soñando. Luego sentí mucha felicidad", ha recordado el bracista, que ha dedicado el oro a las personas que "siempre han estado" a su lado, en especial a sus padres, hermanas, amigos y entrenadores.

También ha destacado la "mucha ilusión" que le hizo recibir la felicitación de Jèssica Vall, que anunció oficialmente su retirada hace unas semanas, y a la que ha definido como "una referente muy grande" en la disciplina.

Coll, que firmó un tiempo de 2:01.55 minutos en la final, nuevo récord de España desbancando la marca de Melquiades Álvarez vigente desde 2009 (2:02.67), aventajó en 33 centésimas al ruso Kiril Prigoda, el plusmarquista universal de la distancia, que tuvo que conformarse con la medalla de plata con un tiempo de 2:01.88.

El bracista catalán, que cumplió 23 años en octubre y es nadador del CN Sabadell, aunque entrena en Estados Unidos a las órdenes de Sergi López en la universidad de Virginia Tech, ha asegurado que el oro mundial es "una buena oportunidad para hacer las cosas bien e ir con mucha fuerza para los Juegos Olímpicos de 2028".

A corto plazo, se fija el objetivo de "volver a estar luchando contra los mejores del mundo" en los Mundiales de piscina larga del próximo verano. "A partir de ahí, quiero centrarme en el presente y no mirar muy a largo plazo, seguir haciendo las cosas bien en el día a día", ha añadido.

Aunque, al ser preguntado por cuál es su máxima aspiración tras ganar el oro mundial, Coll ha respondido: "Más arriba, solo hay ser campeón olímpico y tener un récord del mundo. Estas son las dos cosas que me quedan en los próximos ocho o diez años de carrera".

Tras convertirse el pasado noviembre en la gran estrella de las Campeonatos de España en los que batió cinco plusmarcas nacionales, Coll rompió la semana pasada en Budapest con una sequía de más de diez años sin ningún oro español en los Mundiales de piscina corta, pues la última en lograrlo había sido Mireia Belmonta en Doha 2014. EFE

