Marcelino: “Somos un equipo excesivamente permeable”

Villarreal (Castellón), 15 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este domingo, tras la derrota ante el Betis (1-2), que su equipo es “excesivamente permeable”, en referencia a la facilidad con la que recibe goles.

“Perder este partido es un paso atrás porque es en casa y ante un rival directo”, admitió en la rueda de prensa posterior el técnico asturiano, que insistió en que es complicado ganar cuando se reciben de forma regular dos goles por partido.

“Son muchos goles encajados y no somos capaces de cerrar nuestra portería. Estamos en esa fase en la que el rival nos genera poco y nos penaliza mucho”, incidió el preparador, que admitió que tras un buen inicio de partido de su equipo el Betis se adueñó del juego.

“A la primera vez que llegaron, gol. Luego dominamos, pero si juegas con uno más desde el minuto 36 y no ganas es que no has hecho lo suficiente”, argumentó, y criticó la falta de intensidad de sus defensores en la jugada del segundo gol.

“No hemos sido determinantes en las áreas, que es algo que nos viene sucediendo. Cuando los resultados no salen, no puedes permitirte no tener solidez detrás”, señaló Marcelino, quien reiteró que su equipo “pudo hacer mucho más en los dos goles”.

“Tenemos que seguir trabajando para salir de esta situación. El equipo se esfuerza y juega, pero tenemos que mejorar y aprender de los errores. Si queremos estar en la parte alta, con estos números no vamos a estar”, explicó.

“Si no hemos ganado hoy es porque no lo hemos merecido. Hay jugadores que a nivel individual no están en su mejor momento, pero es normal. En las áreas no tenemos el acierto que teníamos al principio”, concluyó. EFE

