Hervé Tullet transforma el ritual de la lectura infantil en una emoción artística

Madrid, 13 dic (EFE).- Hervé Tullet (Avranches, Francia, 1958) es un artista capaz de construir sólidos mundos literarios para niños y adultos con solo tres puntos de colores, un proceso "un poco misterioso", reconoce, que ahora convierte en una "emoción artística" a través de talleres como los que imparte esta semana en Madrid.

El festival de literatura infantil y juvenil Abrapalabra, que celebra su primera edición, está siendo un escenario en el que Tullet habla, juega, canturrea, se mueve y hace música con sus libros de colores frente a un público de niños y adultos que se involucra en sus acciones.

Una verdadera performance que culmina con la creación de grandes murales coloristas por parte de los asistentes, que deben seguir algunas instrucciones de Tullet para dibujar lo que será una exposición efímera en La Casa Encendida de Madrid.

"La base sigue siendo el libro o la idea en torno a los libros, pero el significado es la participación, el intercambio, el momento. Poner mi obra a transmitir una emoción artística", dice a EFE Tullet, que confiesa que sigue pensando en cómo hacer cosas que le diviertan, lo que ha incluido por ejemplo un taller a través de internet con 50.000 niños en 50 países.

El francés -que estudió Artes Plásticas y Artes Decorativas pero no se considera un pintor- ve su arte como algo inmaterial que en realidad no le necesita a él. "Creo que mi libros -ha escrito más de 80- son un pretexto y que al niño le gusta más ver a sus padres divertirse".

En sus obras, Tullet invita a lecturas no tradicionales en las que se inventa un juego de voces, de sonidos, de gestos, "entonces ya tenemos que inventar el libro", remarca, en un momento tan ritualizado como el de la lectura infantil.

Es el caso de 'Un libro'. publicado en 2010, en el que sintetiza su arte en las formas más puras: tres pequeños puntos, tres colores y magia.

Él dice escribir para niños, padres y docentes, en un momento en el que le "desespera" ver riadas de personas totalmente enganchadas a su teléfono móvil en cualquier sitio. "No entiendo cómo es que no hay una revuelta, incluso me hago la pregunta como artista", dice.

Preguntado por sus libros favoritos, Tullet dice que tiene dos: 'Pequeño azul y pequeño amarillo', un clásico del diseño de Leo Lionni de 1959, y '¿Qué hace la gente todo el día?', publicado por el autor inglés Richard Scarry en 1968. EFE

(foto)