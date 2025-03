Chivite dice que Navarra está "al límite" en acogida de menores migrantes y pide obligatoriedad en reparto

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha advertido de que la Comunidad foral se encuentra "prácticamente al límite" de su capacidad en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, 305 en estos momentos. Ha llamado a la "solidaridad" de las diferentes comunidades autónomas y ha considerado que "es preciso ir a la obligatoriedad en el reparto de menores no acompañados".

En una comparecencia tras participar en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en Santander, Chivite ha afirmado que "todas las comunidades hablan de ser solidarias" pero "lo dice como palabra y los hechos no acompañan". Ha mencionado a la Comunidad de Madrid, que "habla de que tiene 1.100 menores migrantes siendo diez veces la población de Navarra". "Si fuera tan solidaria como Navarra debería tener 3.000", ha aseverado.

La presidenta ha llamado a tratar esta cuestión "con absoluta solidaridad y humanidad": "Estamos hablando de personas, estamos hablando de menores". Ha remarcado que "somos una Comunidad solidaria, vamos a seguir siendo una Comunidad solidaria". No obstante ha insistido en que Navarra se encuentra "muy por encima" de sus "capacidades de respuesta".

Según ha explicado, en la Conferencia de Presidentes ha propuesto "mecanismos de intervención específicos para los menores que están muy cercanos a esa mayoría de edad de los 18 años, sobre todo para focalizarlos en el acceso al empleo, que es precisamente lo que están buscando".

También ha reclamado la intervención de la Unión Europea porque "hay menores que vienen con el objetivo de seguir su camino hacia otros países" y a regiones como la Comunidad foral, que tiene "territorio frontera", "efectivamente nos perjudica". Por ello, ha reclamado "un sistema con recursos equitativo, solidario, para que la respuesta sea adecuada, tanto desde la perspectiva humanitaria como de los derechos que tienen los menores y que tenemos que ejercer".

ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES POR LA VIVIENDA

En el ámbito de vivienda, la presidenta del Gobierno de Navarra ha señalado que le parece bien que el Gobierno de España haya anunciado una empresa pública de vivienda, pero ha reclamado en el transcurso de la Conferencia de Presidentes "la necesaria coordinación, porque, si el Estado tiene suelos públicos que va a poner en funcionamiento en nuestra Comunidad, es mejor que lleguemos a un acuerdo, y que seamos nosotros los que gestionemos, mediante una cesión, ese suelo público".

Chivite ha considerado que se deben buscar acuerdos "entre todas las instituciones, desde la Administración local a la regional y la nacional, cada uno en su ámbito de responsabilidad".

En todo caso, ha defendido que "las políticas de vivienda que lleva a cabo el Gobierno de Navarra son unas políticas pioneras, adelantadas a muchas de las propuestas que se están poniendo ahora encima de la mesa". "Navarra ya tiene blindada la vivienda pública, Navarra ya tiene una empresa pública de vivienda, y la solución al problema de la vivienda no va a venir de una única medida, tiene que venir de un conjunto de medidas", ha resaltado.

Así, ha explicado que en Navarra "existe una bolsa pública de alquiler que es muy garantista con las personas que ponen a disposición su vivienda, porque el propio Gobierno las avala; tenemos incentivos fiscales para quienes pone sus viviendas en alquiler; tenemos ayudas al alquiler para jóvenes; tenemos incentivos para la promoción privada de vivienda; trabajamos en la creación de un fondo mixto público-privado para construir vivienda; ya hemos empezado la construcción de más de 1.000 viviendas públicas este año; con apoyo de los fondos europeos estamos destinando más dinero que nunca a la rehabilitación; y también trabajamos en una oficina para la mediación y un observatorio de vivienda".

Por ello, María Chivite ha destacado que Navarra está "adelantada en materia de política de vivienda, pero todas las administraciones tenemos que colaborar".

Respecto al rechazo de presidentes del PP a la ley de vivienda, María Chivite ha considerado que es "absolutamente incoherente decir que no funciona la ley de vivienda cuando no la están aplicando". "Entiendo que una única medida no va a solucionar el problema, que tiene que ser un conjunto de medidas que todos pongamos encima de la mesa, también trabajar de manera coordinada con los ayuntamientos para disponer más suelo, como el acuerdo que alcanzamos hace unas semanas con el Ayuntamiento de Pamplona. No puedes decir que la ley no funciona cuando no la estás aplicando. Me parece que ahí se está jugando a otras cosas y no a lo que nos pide la ciudadanía. Hay un problema de vivienda. Vamos a poner todos los instrumentos", ha indicado.

Del mismo modo, ha señalado que le "llama la atención el posicionamiento de determinados presidentes o presidentas del Partido Popular cuando plantean como única solución la construcción de vivienda". "¿No hemos aprendido de los errores pasados? Hay errores que no debemos volver a cometer", ha subrayado.

ESCASEZ DE MÉDICOS

Otro de los temas que se han abordado en la Conferencia de Presidentes ha sido la escasez de profesionales sanitarios. Un "problema común", ha señalado Chivite, que ha explicado que en Navarra "tenemos en torno a un 4% de plazas tanto en Atención Primaria como en atención especializada que no logramos cubrir". Por ello, ha pedido "la agilización para la disponibilidad de profesionales pendientes de homologación de títulos y especialidad".

Ha destacado que el Ejecutivo foral está adoptando medidas como la "estabilización de los profesionales, mejoras de las condiciones laborales, subidas salariales o el uso de la tecnología". Sobre esta última cuestión, ha resaltado que el anuncio de Sánchez de una inversión de 223 millones de euros para utilizar la inteligencia artificial para "mejorar los recursos" es algo que el Gobierno de Navarra ya estaba estudiando "para mejorar los datos de nuestras listas de espera".

La presidenta ha explicado, asimismo, que el Gobierno central ha anunciado que "favorecerá la ampliación de plazas" en las facultades de medicina de las universidades públicas. Una medida que tendrá un impacto "a medio plazo" y que "no veremos hasta dentro de varios años" al tener que esperar los seis años de carrera más la formación de MIR.

COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD VALENCIANA

Respecto a los efectos de la DANA, María Chivite ha indicado que "Navarra ha venido dando apoyo a la Comunidad Valenciana, y vamos a seguir estando a su disposición, y en relación con la petición para la reorientación de los fondos europeos, nosotros valoraremos esta cuestión para seguir ayudando a la Comunidad Valenciana".