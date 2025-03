Puente dice que el PP ha parado una cena de la presidenta de Cantabria con Pedro Sánchez

Madrid, 12 dic (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que el PP "ha parado" la cena que había convocado la presidenta de Cantabria, María José Buroaga, con el presidente del Gobierno, previa a la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana en Santander.

No obstante, tanto fuentes del Gobierno como del Ejecutivo cántabro consultadas por EFE coinciden en que la cena no estaba cerrada y desde Moncloa no ven motivo para alimentar ninguna polémica al respecto.

Las fuentes del Gobierno de Cantabria han explicado que hubo hace tiempo "un tanteo" por si estaban todos los asistentes a la reunión la noche previa en Santander pero que "no se cerró nada".

Sin embargo, Puente ha lamentado que algo tan normal en una democracia sana como una cena organizada por la anfitriona de esa reunión con el presidente del Gobierno no haya podido celebrarse.

"Esta es la situación que tenemos", ha dicho durante la presentación del libro "Bulos, manual de combate" del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que el ministro prologa.

Ha insistido en que esa cena habría sido algo normal antes de un encuentro de los máximos representantes institucionales de las comunidades autónomas con el Gobierno pero ha asegurado que el PP "la ha parado".

"¿Dónde vas convocando una cena con el presidente del Gobierno?", ha asegurado que han debido de decirle los dirigentes del PP a la presidenta cántabra. EFE