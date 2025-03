AM2- La UCO dice que Piqué fue "parte activa" en el contrato de la 'Supercopa' y pide rastrear el dinero en Arabia Saudí

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el exfutbolista Gerard Piqué fue "parte activa" en el contrato que llevó la 'Supercopa' de España de fútbol masculino a Arabia Saudí y ha pedido a la juez que libre una comisión rogatoria al país para que identifique las cuentas bancarias del exjugador del Barça y del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales.

Así lo señala en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha aportado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, en el que se investigan presuntas irregularidades cometidas en la RFEF durante la gestión de Rubiales en el traslado de la celebración de la Supercopa al país árabe.

Los agentes solicitan a la juez Delia Rodrigo que libre la comisión rogatoria al entender que hay "información que pudiera resultar de utilidad para el esclarecimiento de los hechos" que "se encuentra bajo la tutela de las autoridades del Reino de Arabia Saudí".

La UCO está interesada en que se identifiquen las cuentas bancarias en las que figuren, "en caso de existir", Piqué y Rubiales, así como Tomás González Cueto, exasesor jurídico de la RFEF, y Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla, entre otros investigados.

Reclama la misma información sobre las empresas FC Andorra Sade, las sociedades del grupo empresarial Kosmos, Gruconsa y Dismatec Sport, entre otras. También quiere que se requiera a las autoridades saudíes información sobre la mercantil SELA --empresa pública saudí-- y la firma del acuerdo con la RFEF para la celebración de la Supercopa.

Asimismo, quiere que Arabia Saudí aporte información sobre "la posible participación del Grupo Conector SA (Gruconsa) en la construcción de un estadio de fútbol".

KOSMOS INTERMEDIÓ "EN FAVOR DE LA RFEF Y NO SELA"

La UCO realiza estas peticiones tras trasladar a la juez los "indicios" recabados sobre las primeras negociaciones para la celebración de la Supercopa en el extranjero y recoge las diferentes "alternativas" que dispuso la RFEF. Según precisan, "entre los diferentes intermediarios que ofrecieron sus servicios para negociar, es preciso destacar que Piqué fue parte activa en el proceso a través de la sociedad de su representante AC TALENT".

Al revisar la cronología de los hechos que dieron lugar al contrato de la 'Supercopa', la UCO señala que se puede "inferir que la intermediación realizada por Kosmos habría sido realmente ejercida en favor de la RFEF y no de SELA", en referencia a la compañía pública saudí.

En su informe, los agentes recogen una transcripción de un audio entre Piqué y Rubiales. "Rubi, entiendo perfectamente, pero recuerda que nosotros tendríamos que haber cobrado de vosotros porque os hicimos todo el trabajo. Entonces vosotros hubiérais cobrado los 44 y luego pasarnos a nosotros los 4, pero por el tema ese de que, hostia, de que no... no, que no queríais tener ninguna relación con nosotros, que lo entendimos en su momento y tal, lo cambiamos. Pero que el fee al final son 44, o sea que es parte de vuestro fee, que luego nos lo tendríais que dar a nosotros, en este caso al final lo firmamos con ellos directamente, para no tener ninguna relación", señaló el exjugador del Barça.

Para los agentes, "ese mensaje resulta esclarecedor sobre la realidad de la negociación entre la RFEF, Kosmos y SELA". En otro de los audios, según la UCO, "se desprende que lo firmado en los acuerdos se adecuó a alguna pretensión de Rubiales, a la cual habría accedido Piqué, que no se correspondería fielmente con la realidad de los hechos acaecidos".

"Desde el principio, cuando vinísteis con los árabes, dijimos que, si cobrabais comisión, nosotros no íbamos a pagar ninguna comisión, que la cobrábais directamente desde los árabes. Es decir, yo esto lo dejé... radicalmente... vamos... claro, claro, claro, desde el primer día", le recordaba Rubiales al futbolista.

"Rubi. No, no me has entendido el punto. El punto... en el contrato ya sé lo que pone, y ya sé cómo fue todo. Es simplemente... es que hostia al final, por la relación que teníamos se hizo todo de una manera, que, que, que joder, que está clarísimo como se hizo", le respondió Piqué en uno de los audios.

A raíz del impago de SELA, el que fuera presidente de la RFEF llegó a plantear la posibilidad de rescindir el contrato y buscar una alternativa a la celebración de la Supercopa en otro sitio. "También podemos contemplar esa historia, ¿sabes?", le sugirió Rubiales. Sin embargo, unos días más tarde Piqué le comunicó que ya había cobrado los 4 millones de comisión, y que la empresa se estaba retrasando en los pagos dado que no recibían las correspondientes partidas del Gobierno saudí.

Al hilo, la UCO da detalles de la colaboración de Piqué con la Federación más allá del acuerdo con Arabia Saudí. En concreto, apunta a la existencia de correos y reuniones en las que se "exploraban y negociaban los derechos de televisión, así como la celebración y formato de la Copa del Rey y de la Supercopa".

Para los agentes, "resulta reseñable que en las negociaciones no solo participase Arturo Juan Canales en representación de AC Talent --agencia de futbolistas que preside--, sino que también estuviera Piqué, entendiéndose así que también estaría formando parte del equipo de intermediación, al menos en esa vía de negocio".

EL GRUPO DE WHATSAPP CON RUBIALES

Con todo, la UCO aclara que "las relaciones de Piqué y su entorno con la RFEF no se circunscriben" solo a esos asuntos, sino que también incluyeron acuerdos con la empresa japonesa Rakuten, o con Kosmos y el ente para desarrollar un proyecto audiovisual denominado 'Academia MVP'.

También da cuenta de la creación en marzo de 2019 de un grupo de Whatsapp bajo el nombre 'Supercopa España' formado por Rubiales, Piqué, Canales y el entonces directivo de la RFEF Rubén Rivera. Aunque se desconocen los mensajes que intercambiaron en el mismo, los agentes sostienen que "a partir de ese momento se aprecia una mayor implicación e interés por parte de la RFEF en la opción de Arabia Saudí".

En abril de ese mismo año, se produjeron modificaciones en el memorando de entendimiento, que fue firmado ese mes. Fue entonces cuando Andreu Camps, el que fuera secretario general de la RFEF, indicó que una "tercera parte", China, había mostrado su interés en la Supercopa. Camps, según la UCO, advirtió que antes de firmar acuerdos como el que se iba a alcanzar con Arabia Saudí debía informarse a la CNMC y aprobarlo en la asamblea del ente.

BÚSQUEDA DE UNA NUEVA SEDE

En el informe, la UCO recuerda que cuando la pandemia imposibilitó la celebración del torneo en 2021 la RFEF y SELA tuvieron que plantear un "nuevo escenario de negociación dada la inviabilidad de cumplimiento del contrato". Y sostiene que "en estas nuevas negociaciones en las que se llegó a barajar la posibilidad de rescisión del acuerdo y la búsqueda de una nueva sede, volvió a intermediar Kosmos".

Incide en que la RFEF terminó firmando las adendas a los contratos originales para extender las mismas condiciones hasta el 2029, por lo que entiende que la Federación "se garantizaba el cobro de 40 millones de euros anuales durante 3 años más, así como KOSMOS el cobro de su comisión anual de 4 millones".

El informe llega después de que en mayo la juez imputara a Piqué al apreciar indicios delictivos en la comisión que se adjudicó en el marco del traslado de la 'Supercopa'.

Al margen, la UCO recuerda en un pie de página que, de diferentes conversaciones telefónicas intervenidas a Ángel González Segura --investigado en la causa por su presunta relación con las empresa que realizó las obras en el estadio de La Cartuja--, se desprende que "tanto Cristiano Ronaldo como Alejandro Agag pudieran estar intermediando para la consecución" de un "proyecto con las autoridades saudíes".