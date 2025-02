Gan Pampols sitúa como prioridades la reactivación del pequeño comercio y los polígonos: "Que empiece el trabajo"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha indicado que su prioridad actual en la reconstrucción tras la dana es la reactivación del pequeño comercio en los municipios afectados y de los polígonos. "Que empiece el trabajo", ha resumido.

"La magnitud de lo que estamos viviendo hace que la cantidad de cosas que hay que hacer sea una sucesión infinita, pero la vamos acometiendo. Ni un paso atrás", ha manifestado a preguntas de los periodistas tras una visita a la presa de Buseo junto al conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina.

Respecto a qué plazos maneja para la reconstrucción, Gan Pampols ha constatado que es imposible "hablar de días, semanas, meses o años". "Esto no es ensayo-error, pero se le parece", ha ilustrado, y ha señalado que "el proceso científico requiere de lo que no hay ahora, de tiempo y paciencia".

En cuanto a sus percepciones, ha explicado que estas semanas ha visto "a la naturaleza desatada, que ha obrado como es: violenta y con un grado de afección terrible".

"En un mes hemos aprendido muchísimas cosas, tenemos mucha información de los actores principales, ya hay comités asesores que van a impulsar la información técnica para desarrollar planes", ha expuesto.

"MUY BUENA RELACIÓN" CON JOSÉ Mª ÁNGEL

Por otro lado, preguntado por el nombramiento del exsecretario autonómico de Emergencias José Mª Ángel como comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, Gan Pampols ha destacado que ya han hablado por teléfono y que son "amigos" con una "muy buena relación de confianza mutua".

"Está conformando su equipo y yo estoy armando una conselleria", ha indicado, y se ha mostrado convencido de que su puesto irá "en beneficio de la población, que se de lo que se trata".

Cuestionado por si Ángel cobrará más que él -la Generalitat anunció el lunes que el sueldo de Gan Pampols será de 84.050 euros tras dos semanas de polémica por la eliminación del tope salarial para nuevos cargos-, el vicepresidente ha zanjado que es algo "irrelevante" y que "no hay más".

"Dije la verdad cuando dije que no sabía lo que iba a cobrar. Cuando vino la responsable de establecer los salarios, me preguntó cuál fue el último, el de 2019, le quitamos los trienios y ya está. No le busquen más vueltas porque no las tiene. A esto no se viene por dinero", ha enfatizado.

APELA AL "SENTIDO DE ESTADO" EN LOS PRESUPUESTOS

Sobre el "bloqueo" de los partidos de la oposición a los presupuestos de la Generalitat para 2025, a la espera de que se presente el proyecto para iniciar su tramitación parlamentaria en febrero, Gan Pampols ha señalado que "estamos en un proceso de negociación política en el que cada uno tiene un interés y lo intenta defender".

En cualquier caso, ha remarcado que el 'president' Carlos Mazón dijo que "este presupuesto está al margen de la aprobación" porque "hay un aporte clarísimo de créditos fuera de presupuesto que vendrán de la Administración General del Estado, con lo que se cuenta con más gastos que ya se han autorizado y realizado".

Y ha finalizado: "Deseo que prime la responsabilidad y el sentido de estado y de comunidad y que se anteponga siempre el bien del ciudadano a cualquier otra consideración".