El bebé hallado muerto en Burgos nació vivo y la Policía baraja que sea un infanticidio

Aranda de Duero (Burgos), 11 dic (EFE).- El bebé hallado muerto a orillas del río Arlanzón a su paso por Burgos nació vivo, por lo que la Policía Nacional investiga este suceso con la hipótesis de que haya existido un infanticidio, según ha confirmado el comisario jefe de Burgos, Jesús Nogales.

"No fue una muerte accidental", ha resumido Nogales en declaraciones a los periodistas en Aranda de Duero, donde ha remarcado que no se trata de un abandono de restos humanos.

Nogales ha señalado que en estos momentos la investigación se centra en intentar conocer, junto a los forenses, las causas del fallecimiento del neonato, que se habría producido días antes de su hallazgo.

En este sentido, el comisario ha reconocido que el tiempo discurrido, junto a la corta edad del bebé, dificultan estas labores.

"Para este estudio hacen falta unas pruebas histiológicas, unas pruebas más complejas de lo habitual, debido a la corta edad del bebé. Llevaba ya varios días fallecido, con lo cual las pruebas analíticas son más complejas que en un fallecimiento más reciente", ha subrayado.

Al margen de qué produjo la muerte del bebé, cuyo cuerpo fue encontrado en el cauce del río Arlanzón a su paso por la capital burgalesa, desnudo, con placenta y cordón umbilical, todos los mecanismos de investigación de la policía están enfocados en intentar averiguar quién es la madre.

Nogales ha explicado que se está investigando a mujeres a las que se haya realizado un seguimiento médico por un embarazo y que deberían haber dado a luz en estas fechas, en Burgos.

No obstante, ha advertido que pudiera darse la circunstancia de que la madre no sea de Burgos o que no haya tenido un seguimiento médico durante su embarazo, lo que dificultará dar con ella.

De la misma manera, también ha adelantado que se ha realizado un estudio de ADN del bebé, aunque ha puntualizado que para obtener resultados de este estudio genético es imprescindible tener algo con lo que cotejar, de lo que carecen de momento.

El cuerpo del bebé fue hallado la tarde del pasado martes, 3 de diciembre, poco antes de las siete de la tarde, por unas chicas que paseaban por la ribera del río Arlanzón con unos perros.

Avisada la Policía Local y, posteriormente, la Nacional, se activaron los protocolos y se produjo el levantamiento del cadáver en torno a las ocho de la tarde. EFE

