Leaderbrock, la agencia de representación de Pedri y Ferran, llega al fútbol femenino

Valencia, 10 dic (EFE).- Leaderbrock Sports Group, la agencia valenciana de representación de figuras internacionales como el centrocampista del Barcelona Pedri González o el delantero Ferran Torres, aterriza en el fútbol femenino con un proyecto cuyo objetivo es liderar y revolucionar la representación del fútbol practicado por mujeres.

“Desde nuestros inicios nos hemos esforzado y caracterizado por ofrecer todos los servicios que necesita un profesional del deporte a lo largo su carrera. Con Leaderbrock Women vamos a renovar e incluso reforzar ese compromiso para apoyar a las futbolistas a lo largo de su carrera como merecen”, afirmó el director general y fundador Héctor Peris.

La firma, “única por capital —100 % español— y presencia en toda Europa”, está en el top-20 de compañías con más valor de cartera a nivel mundial. Con una experiencia de 16 años y una plantilla que está a punto de alcanzar los treinta trabajadores, la corporación entra de lleno en el fútbol femenino tras adquirir Soccermedia, otra empresa de origen valenciano con una cartera de 27 futbolistas más tres entrenadores.

Entre sus futbolistas más representativas están Andrea Falcón (campeona de la Liga de Campeones con el Barcelona, campeona de Liga con el Atlético, campeona en México y en Portugal con Benfica), Xènia Pérez (defensa central del Atlético de Madrid), Paula Tomás (lateral izquierda del Aston Villa) o Alejandra Bernabé (lateral izquierda del Chelsea).

También cuentan con Natalia Escot (campeona de Europa sub17 y extremo del Barça B) o María Valenzuela (portera del Levante Badalona e internacional absoluta con España). En el apartado técnico están Irene Ferreras (ex del Dépor, Valencia o Rayo Vallecano), Manu Sánchez (ex Dépor) y Sara Monforte, la única mujer entrenadora en Liga F con el Espanyol.

“El nacimiento de Women se enmarca en el proceso de expansión en el que nos encontramos. El objetivo es dotarla de la infraestructura y los servicios necesarios para convertirla en una empresa líder a nivel mundial en el fútbol femenino”, afirmó el valenciano Peris.

En el marco de su plan estratégico de expansión, que abarca seis zonas de acción y siete países (España, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica y Países Bajos), la multinacional de origen valenciano ha creado esta una nueva división con la aspiración de “marcar la diferencia desde la solidez en la gestión y la experiencia en la industria”.

“Estos dos valores (la solidez y la experiencia) convergen en una apuesta decidida por brindar a las mujeres un contexto de igualdad en recursos y asesoramiento para ser competitivas al máximo nivel”, explicó el comunicado publicado este martes.

Con el lema “We are Women. We are Winners” (somos mujeres, somos ganadoras), apuntan, pretenden evolucionar el fútbol femenino a partir de un modelo de representación basado en el compromiso, la profesionalidad, la inversión y la visión a largo plazo completado con el soporte de TQTK Studios, la agencia de marketing, comunicación y generación de contenido del grupo. EFE

