El Valencia quiere cerrar sus heridas ante el Polkowice en la apertura de la segunda fase

Valencia, 10 dic (EFE).- Tras dos duras derrotas ligueras seguidas ante el Perfumerías Avenida en la Fonteta y el Zaragoza en el Príncipe Felipe, el Valencia Basket necesita empezar a cerrar sus heridas en la pista del Polkowice, donde abre la segunda fase de la Euroliga con el reto de lograr un billete a la 'Final a Seis'.

El Polkowice, que parte desde la última de esta nueva fase de grupos en la que se arrastran los resultados de la primera, cuenta con un balance de un triunfo y cinco derrotas, al revés que un Valencia con cinco victorias y un partido perdido.

Con el equipo ha viajado la base canaria Leticia Romero, lesionada hace ahora un par de semanas y cuya baja ha acusado el equipo de Rubén Burgos esta pasada semana y también Kayla Alexander, que no estuvo en el último partido por un permiso personal para asistir a la retirada de su camiseta en la universidad de Syracuse.

Las bajas para este choque se limitan por tanto a la embarazada Cristina Ouviña y a la lesionada de larga duración Raquel Carrera.

El Valencia Basket perdió primero ante Perfumerías en un choque en el que la joven Iyana Martín desarboló en el tercer cuarto las ideas del Valencia Basket (81-93) y tres días después volvió a caer en la pista del Zaragoza, esta vez de manera mucho más contundente (79-52) en un encuentro en el que las dudas en la dirección de juego se expandieron a todas las posiciones.

En esta fase de Euroliga el conjunto 'taronja' jugará, a ida y vuelta, ante el Zaragoza, el Fenerbahce, y el Polkowice, y parte en esta segunda fase como segundo, sólo por detrás de Fenerbahce.

Quedar entre los dos primeros de este segundo grupo de seis equipos le permitiría encarar una eliminatoria ante el primero (en caso de quedar segundo) o el segundo (en caso de liderar la segunda fase de grupos) del otro grupo y, de ganarla, iría directo a la Final Four.

No obstante, a la par de esa eliminatoria, se produce otra, entre los terceros y cuartos equipos de los dos grupos. Los dos ganadores se enfrentan posteriormente a los perdedores de esas dos eliminatorias entre primeros y segundos, por lo que perder esa ronda exclusiva que da acceso directo a la Final Four no supondría quedar eliminado de la Euroliga, sino una ronda más para llegar a la Final a Cuatro, de ahí que esta campaña sea 'Final a seis'

A esa ronda es a la que aspira Polkowice, con la ala-pívot Emma Cannon como gran referencia anotadora, con 21 puntos por partido, aunque el equipo que entrena Karol Kowacewski también cuenta con la pívot letona Anete Steinberga y la escurridiza escolta estadounidense con pasaporte alemán Alexis Peterson como otras armas. EFE

