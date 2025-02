El Barça organiza una campaña de recogida de peluches para Navidad

Barcelona, 10 dic (EFE).- El FC Barcelona ha organizado una campaña de recogida solidaria de peluches que se llevará a cabo en forma de lluvia de estos objetos al terreno de juego durante el Barça Femenino-Manchester City y el Barça-MoraBanc Andorra, que se disputarán en el Estadio Olímpico Lluís Companys y en el Palau Blaugrana el 18 y el 22 de diciembre respectivamente.

El club anima a todos los aficionados llevar peluches a esos dos encuentros de fútbol y baloncesto, pero advierte que debe tratarse de peluches nuevos (no reutilizados), que tengan un tamaño máximo de 30x30 centímetros, que no lleven pilas integradas y que no sean de carácter sexista.

Todos los muñecos de peluche que se recojan se entregarán en la Cruz Roja y a la campaña 'Cap nen sense joguina' ('Ningún niño sin juguete') de SER Catalunya y el Casino L’Aliança del Poblenou. EFE