Cortes CyL piden a Mañueco que "rechace privilegios" y "haga valer" la "igualdad" en la Conferencia de Presidentes

Las Cortes de Castilla y León han aprobado, con la abstención del PSOE y Unidas Podemos, una Proposición No de Ley (PNL) del PP a través de la que se solicita al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "rechace privilegios" a algunas autonomías en el reparto de la recaudación de determinados impuestos y en materia de financiación autonómica y que exija "igualdad" para todas las autonomías en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Cantabria.

En concreto, la procuradora 'popular' María de las Mercedes Cófreces se ha referido a la decisión de que el nuevo impuesto a la banca se reparta en función del PIB de las autonomías. Así, ha señalado que este gravamen prevé recaudar 1.720 millones de euros que se repartirán a través de un sistema "que beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las que menos tienen".

"Es un criterio de reparto que nos afectará especialmente a Castilla y León, puesto que se reducirán los ingresos por esta vía al representar el PIB un 4,77 por ciento del total, mientras que la población ajustada que es el criterio de reparto actualmente que existe en la financiación autonómica representa un 5,8 por ciento Se va a producir una aminoración de estos ingresos en un 18 por ciento por esta vía", ha explicado la procuradora 'popular'.

De este modo, Cófreces ha insistido en la necesidad de que se cumpla el principio de "solidaridad territorial". "Volvemos a ver como el Gobierno de Pedro Sánchez está asumiendo las tesis independentistas de España no roba y eso produce, no sólo un perjuicio para esta Comunidad autónoma, sino que es una amenaza para todos los españoles", ha insistido, tras lo que ha afeado que "una vez más" se pacta una financiación "al margen de las autonomías".

"Tenemos que defender y alzar la voz aquí en este Parlamento para exigir que los ciudadanos de Castilla y León sean también ciudadanos iguales que los catalanes o los de otras comunidades autónomas", ha subrayado, tras lo que ha insistido en la importancia de que Mañueco "haga valer" el principio de "igualdad" en la Conferencia de Presidentes.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha votado a favor de la iniciativa del PP y ha exigido la defensa de los principios de "igualdad y solidaridad", por lo que ha reclamado que las negociaciones en torno al reparto de fondos y financiación sea "multilateral" con todas las autonomías y en el seno de Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Asimismo, la procuradora de UPL-Soria YA, Leila Vanessa García Macarrón, ha subrayado la necesidad de defender la igualdad de trato fiscal entre comunidades autónomas, a lo que ha sumado la necesidad de avanzar hacia una "rebaja fiscal" para "aliviar" al pequeño contribuyente.

"Cuestionamos profundamente los privilegios financieros singulares otorgados a determinadas comunidades autónomas que profundizan desigualdades injustificadas, porque esto es algo radicalmente opuesto a lo que defendemos nosotros con la fiscalidad diferenciada para las zonas despobladas, las cuales se agonizan", ha explicado, quien ha reclamado una "redistribución justa de la riqueza".

Tras esta intervención, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha considerado que esta situación es fruto de la descentralización a la que ha contribuido el PP. "Esta es la España del concierto vasco, la España del cupo catalán, la España donde escolarizara tu hijo en español en Galicia o en Baleares es una odisea, la España donde el adaptador del mangón de un camión de bomberos es distinto en Cataluña y en Valencia, o la España donde hasta morirse es distinto en una comunidad autónoma o en otra", ha relatado.

No obstante, el del Vox ha criticado que no exista un modelo fiscal alternativo, ya que "lo único que les preocupa es cómo repartirse el botín". "No es más que una pelea de ladrones a ver quién se queda el trozo más suculento de la tarta en la que han convertido a España", ha lamentado.

"Es injusto que siempre salgan ganando los enemigos de la nación, pero esta es su España multilateral, la nación canónica que ustedes federalizaron para contentar a los nacionalismos periféricos", ha concluido.

En su turno de intervención, la socialista Rosa Rubio, cuyo grupo finalmente se abstuvo en la votación de la iniciativa, ha defendido un modelo que exija "la corresponsabilidad fiscal" y que "no dé cobertura a la menor recaudación de las comunidades autónomas derivada de las bajadas de impuestos a los que más tienen".

Rubio ha lamentado la carencia de modelo fiscal de la Junta y ha defendido que el PSOE, al frente del Gobierno, "ha conseguido elaborar un plan fiscal estructural, aprobado y avalado por la Comisión de la Unión Europea, que ha conseguido reducir el déficit y la deuda a la misma vez que ha fortalecido el estado de bienestar". ¿

Frente a esto ha situado a Mañueco, quien, a su juicio, es "absolutamente incapaz" de poner de acuerdo a los grupos políticos. "Está paralizado, está debilitado y está perjudicando a Castilla y León", ha señalado, un punto en el que ha considerado que el mejor ejemplo de esta situación es el "fallido" anteproyecto de ley de Presupuestos para 2025.

"Nos traen una Proposición No de Ley que contiene un impuesto al que el PP votó en contra porque era un impuesto a la gran banca pero ahora exigen su recaudación, esto es la hipocresía elevada a la enésima potencia", ha criticado, tras lo que ha culpado al PP de "populismo fiscal".