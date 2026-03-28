Los transportes se refuerzan en Semana Santa con 70.000 vuelos y 17 millones de trayectos

Madrid, 28 mar (EFE).- Las empresas de transportes han reforzado ya su operativa de cara a la Semana Santa, que es ya más cara por el alza de los carburantes, y que prevé 17 millones de desplazamientos por carretera y superar los 70.000 vuelos en territorio nacional.

Los traslados en autobús podrían superar los 7 millones de pasajeros, con un 5 % más de viajeros que en 2025, mientras las operadoras ferroviarias también han aumentado su presencia, aunque la alta velocidad no llegará a Málaga por la reparación de un talud derrumbado hace mes y medio en Álora.

En lo que se refiere al transporte aéreo, las aerolíneas tienen programados 70.505 vuelos para un periodo que se extiende desde ayer 27 de marzo hasta el próximo 6 de abril.

De hecho, en el centro y noreste peninsular, las vacaciones escolares han empezado en muchos centros ya este viernes y se alargarán hasta el lunes de Pascua, mientras que en la zona de Cataluña y la Comunitat Valenciana este periodo se iniciará el jueves y se alargará hasta el domingo 12, con la semana de Pascua incluida.

El gestor aeroportuario español, Aena, ha detallado que las aerolíneas tienen programados 70.505 vuelos de llegada y salida para esta Semana Santa, en un 0,93 % menos que en 2025.

Todos los días se superarán los 6.000 vuelos, siendo las jornadas finales de la Semana Santa, el domingo 5 y el lunes 6 de abril, las de mayor tráfico, con 6.771 y 6.652 operaciones, respectivamente.

El grupo Iberia oferta para este periodo más de 1.175.000 plazas, con 7.329 vuelos: Iberia ha incrementado la capacidad desde Madrid a algunos destinos como Roma y también las frecuencias en Venecia (tres vuelos más a la semana), Budapest, Atenas y Praga (dos nuevas) y Viena (uno más).

Iberia inaugurará asimismo su vuelo diario a Newark el 29 de marzo, mientras Vueling programará una oferta con más de 1,3 millones de asientos y prevé operar más de 7.000 vuelos en toda su red.

Barcelona concentrará 850.000 asientos disponibles y más de 2.200 vuelos programados durante este periodo, entre ellos con nuevas rutas a Nador (Marruecos) y Logroño, aunque también se activarán las rutas Palma–Bruselas, Marrakech–Santiago de Compostela, Palma–Zúrich, Bilbao–Edimburgo, Heathrow–Sevilla y Orly–Santander.

Asimismo, Iberia Express ha programado 34.000 plazas adicionales hacia las Baleares y las Canarias, con 188 vuelos y 209.000 asientos totales.

La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que durante esta Semana Santa se produzcan 17 millones de viajes por carretera en apenas tres semanas y por ello ha establecido dos fases, una primera entre ayer viernes y mañana domingo, cuando se realizarán 4,3 millones de desplazamientos, y otra entre el miércoles y lunes 6 de abril.

El autobús canalizará hasta siete millones de viajeros durante este periodo, unas vacaciones para las que las empresas que forman la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) han aumentado sus plazas hasta el 45 % con el objetivo de dar cabida a toda la demanda existente.

Según la propia Confebus, el autobús será el modo de transporte elegido para un 41 % de estos desplazamientos.

Todo ello ocurrirá, además, en un momento en el que conducir es más caro: a raíz de la guerra en Irán, la gasolina se pagaba este jueves en las estaciones de servicio españolas a 1,56 euros el litro, un 5,4 % más que el día que comenzó la escalada bélica en Oriente Medio, aunque con la ayuda del Gobierno ya incluida.

Por su parte, las operadoras ferroviarias también han aumentado sus asientos: Renfe ha ofertado tres millones de plazas en sus trenes de alta velocidad y media distancia, mientras que Ouigo añadirá a su programación 3.000 plazas adicionales.

Asimismo, según confirma Iryo a EFE, la operadora dotará de dos servicios adicionales el trayecto Madrid-Barcelona los viernes, los sábados y los domingos, mientras que, como Renfe y Ouigo, no podrá operar la línea Madrid-Málaga por los trabajos para reparar un talud en Álora, en Málaga, que todavía no ha sido solucionado. EFE