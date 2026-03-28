Tabla de tiempos del último libre del GP de Japón

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Tabla de tiempos de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka:

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:29,362

.2.

George Russell

GBR

Mercedes

a 0,254

.3.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

0,867

.4.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1,002

.5.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1,021

.6.

Lando Norris

GBR

McLaren

1,238

.7.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,296

.8.

Max Verstappen

NED

Red Bull

1,548

.9.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,638

10.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1,720

11.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1,732

12.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1,735

13.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1,926

14.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1,964

15.

Oliver Bearman

GBR

Haas

2,196

16.

Alexander Albon

THA

Williams

2,371

17.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

2,397

18.

Carlos Sainz

ESP

Williams

2,467

19.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

3,141

20.

Sergio Perez

MEX

Cadillac

3,178

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

4,123

22.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

4,167

EFE

arh