Tabla de tiempos del último libre del GP de Japón

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Tabla de tiempos de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka:
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:29,362
.2.
George Russell
GBR
Mercedes
a 0,254
.3.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,867
.4.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1,002
.5.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1,021
.6.
Lando Norris
GBR
McLaren
1,238
.7.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,296
.8.
Max Verstappen
NED
Red Bull
1,548
.9.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,638
10.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,720
11.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,732
12.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,735
13.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,926
14.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,964
15.
Oliver Bearman
GBR
Haas
2,196
16.
Alexander Albon
THA
Williams
2,371
17.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
2,397
18.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,467
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
3,141
20.
Sergio Perez
MEX
Cadillac
3,178
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
4,123
22.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
4,167
EFE
arh