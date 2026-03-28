Espana agencias

Tabla de tiempos del último libre del GP de Japón

Guardar

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Tabla de tiempos de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka:

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:29,362

.2.

George Russell

GBR

Mercedes

a 0,254

.3.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

0,867

.4.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1,002

.5.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1,021

.6.

Lando Norris

GBR

McLaren

1,238

.7.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,296

.8.

Max Verstappen

NED

Red Bull

1,548

.9.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,638

10.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1,720

11.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1,732

12.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1,735

13.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1,926

14.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1,964

15.

Oliver Bearman

GBR

Haas

2,196

16.

Alexander Albon

THA

Williams

2,371

17.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

2,397

18.

Carlos Sainz

ESP

Williams

2,467

19.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

3,141

20.

Sergio Perez

MEX

Cadillac

3,178

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

4,123

22.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

4,167

EFE

arh

Últimas Noticias

Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1)

Infobae

Llega el horario de verano: a las 2.00 horas del domingo el reloj se adelanta a las 3.00

Infobae

Sector turístico prevé una Semana Santa similar a 2025 en el contexto de la guerra en Irán

Infobae

Los transportes se refuerzan en Semana Santa con 70.000 vuelos y 17 millones de trayectos

Infobae

116-99. Doncic lidera a los Lakers contra los Nets de Jordi Fernández

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

Carlos Cuerpo, el menos sanchista de los ministros, asciende para perpetuar a Pedro Sánchez y reforzar el perfil internacional

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

ECONOMÍA

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”