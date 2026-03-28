116-99. Doncic lidera a los Lakers contra los Nets de Jordi Fernández

Chicago (EE.UU.), 27 mar (EFE).- Luka Doncic lideró este viernes con 41 puntos la trabajada victoria 116-99 de Los Ángeles Lakers contra los Brooklyn Nets de técnico español Jordi Fernández.

El esloveno, el máximo anotador de la NBA en esta temporada, llevaba ya 24 puntos al descanso. Terminó el partido con 41 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y tres robos.

Austin Reaves aportó 26 puntos y LeBron James sumó 14 puntos, seis rebotes y ocho asistencias.

Los Lakers prolongaron su gran momento de forma y llevan once victorias en sus últimos doce partidos, con su única derrota sufrida contra los Pistons en Detroit.

Los angelinos son terceros en el Oeste (48-26), por delante de los Denver Nuggets (47-28).

Para los Nets, hundidos en la penúltima plaza del Este (17-57), Josh Minott fue el máximo anotador con 18 puntos. EFE