Unas dos mil personas piden en Barcelona por el 25N que la "vergüenza cambie de bando"

Barcelona, 25 nov (EFE).- Alrededor de dos mil personas, según cifras de la Guardia Urbana, han participado este lunes en la manifestación en el centro de Barcelona de denuncia de las violencias machistas convocada este 25N por la plataforma Novembre Feminista bajo el lema 'Vergüenza y miedo para los agresores".

La marcha reivindicativa ha partido de Paseo de Gracia con Diagonal y ha estado formada por distintos colectivos de mujeres, personas del colectivo LGTBI, además de sindicatos y partidos políticos (todos a excepción de PP y Vox).

Tras la pancarta de feministas socialistas se encontraban, entre otras, las conselleras de Igualdad y Educación, Eva Menor y Esther Niubó, respectivamente, así como la directora del Instituto Catalán de la Mujer (ICD), Sonia Guerra.

A diferencia de otras ciudades como Madrid o Sevilla, en Barcelona, como viene siendo habitual, ha habido una gran manifestación central unitaria.

Entre pancartas y cánticos, han destacado mensajes como "La noche es nuestra", "Viva la lucha feminista", "Si nos tocan a una nos tocan a todas", "Ninguna agresión sin respuesta" o "Hasta que no me maten no me van a creer".

Entre los participantes, una mayoría de mujeres, aunque también se han sumado hombres de todas las edades.

Serafina, de 72 años, que dice no perderse una manifestación feminista, ha dicho echar en falta "más chicas jóvenes". "Esto es por ellas, que son las que tienen la vida por delante", subraya en conversación con EFE.

Una de las portavoces de 'Novembre Feminista', Marisa Fernández, ha explicado que el lema de este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hace referencia a los casos recientes de Dominique Pelicot e Íñigo Errejón.

En el manifiesto han pedido que los agresores y los poderes públicos que puedan ampararles "asuman responsabilidad" y que, de una vez por todas, "el miedo cambie de bando" en los casos de violencia machista.

"Exigimos la erradicación de todas las formas de violencia machista, señalar a los agresores que actúan de forma impune y presionar a las autoridades y los gobiernos para que tomen medidas efectivas", añaden.

"El caso Pelicot, la mujer que fue drogada por su marido en innumerables ocasiones para que un centenar de hombres la violaran durante más de una década, ha removido el mundo entero y demuestra la absoluta impunidad con la que opera el machismo, y ratifica que las violencias contra las mujeres son transversales y no entienden de clase, raza, edad o ideología", subrayan en el manifiesto.

En esta línea, han hecho mención igualmente al caso del exportavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón, quien, apuntan, "abre la puerta a cuestionar que la ideología tampoco es una garantía para las mujeres".

Asimismo, la plataforma feminista dice "exigir políticas públicas integrales, recursos y medios suficientes para que todas y todos puedan tener herramientas contra las violencias machistas y protocolos y circuitos diversos que valoren las distintas formas en que operan las violencias machistas".

Por otro lado, reclaman "la derogación de la ley de extranjería, que el sistema judicial incorpore la perspectiva de género y que los medios de comunicación se hagan cargo de su responsabilidad social y traten a las violencias machistas con personas expertas", entre otras medidas.

Desde 2015, 'Novembre Feminista' ha seguido la estela del trabajo realizado por la Red de Mujeres Feministas contra las Violencias Machistas, y desde hace unos años es la entidad organizadora de la manifestación central de Barcelona por el 25N. EFE

(foto) (Vídeo)