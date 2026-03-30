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La argentina Riera vence a la francesa Janicijevic y se mete en octavos del WTA de Bogotá

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Bogotá, 30 mar (EFE).- La tenista argentina Julia Riera venció este lunes con parciales de 7-6 y 6-1 a la francesa Séléna Janicijevic y se clasificó a los octavos de final del Torneo WTA de Bogotá, en el que espera rival entre la estadounidense Robin Montgomery y la rusa Anna Blinkova.

Riera, quien ocupa el puesto 186 en el escalafón de la WTA, sacó adelante en una hora y 28 minutos un partido difícil, disputado en la cancha de tierra batida del Country Club de la capital suramericana, en el que su rival le iba ganando 3-5 el primer set.

Sin embargo, la argentina, de 23 años, consiguió la remontada para ganar 7-6 la primera manga y en la segunda sometió a Janicijevic, que no encontró su mejor rendimiento, con un contundente 6-1 para celebrar la victoria.

La veterana alemana Tatjana Maria, ganadora del torneo en sus ediciones de 2022 y 2023, se impuso por 6-2 y 6-1 a la colombiana Valentina Mediorroel y se enfrentará en octavos a la polaca Katarzyna Kawa, que eliminó sin mayores dificultades a la francesa Carole Monnet con parciales de 6-1 y 6-0.

También consiguió su clasificación la juvenil estadounidense Julieta Pareja, de origen colombiano, al vencer a su compatriota Elizabeth Mandlik por 6-3 y 6-3.

Su rival saldrá de la ganadora del duelo entre la colombiana María Torres Murcia y la húngara Panna Udvardy.

Igualmente pasó de fase la experimentada tenista griega Despina Papamichail tras derrotar 6-3 y 6-1 a la rusa Anastasia Tikhonova, por lo que se enfrentará a la vencedora del partido entre la letona Darja Semenistaja y la juvenil alemana Ella Seidel.

El Torneo WTA de Bogotá continuará el martes con otros partidos de dieciseisavos de final, entre los que sobresale el duelo que enfrentará a la actual campeona, la colombiana Camila Osorio, contra la estadounidense Caroline Dolehide.

También destaca el partido entre la española Jéssica Bouzas Maneiro, número 48 del mundo, y la francesa Tiantsoa Rakotomanga, así como el juego entre la checa Marie Bouzková y la mexicana Ana Sofía Sánchez. EFE

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