Espana agencias

Ronaldo confía en que Ancelotti logrará ajustar la selección brasileña antes del Mundial

Guardar

Río de Janeiro, 30 mar (EFE).- El exdelantero Ronaldo Luiz Nazário de Lima expresó este lunes su confianza en que el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, logrará ajustar los detalles pendientes para que la Canarinha llegue en óptimas condiciones al Mundial de 2026.

"Estoy seguro de que él ayudará a ajustar los pequeños detalles que faltan antes de la Copa del Mundo", afirmó el bicampeón mundial en una entrevista divulgada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras visitar la concentración del equipo en Orlando, donde Brasil se prepara para un amistoso frente a Croacia.

El exjugador, que coincidió con Ancelotti en el Milán italiano, elogió tanto al técnico como al plantel actual, al asegurar que la selección cuenta con "talentos increíbles" y un entrenador "impresionantemente bueno".

A su juicio, la preparación marcha de forma adecuada y el equipo mantiene condiciones para aspirar a su sexto título.

Ronaldo asistió al último entrenamiento previo al amistoso acompañado por otro campeón mundial, Rivaldo, y destacó el ambiente "ligero y saludable" dentro del grupo en un momento de alta exigencia antes del torneo.

El exdelantero también subrayó la importancia del respaldo de antiguas figuras a la actual generación, al considerar que su presencia contribuye a transmitir tranquilidad.

Además de Ronaldo y Rivaldo, los también campeones mundiales brasileños Bebeto y Edmílson visitaron esta semana a los actuales jugadores de la selección brasileña en su concentración en Orlando.

"Es bueno sentir el compromiso de los jugadores y compartir experiencias", afirmó.

Asimismo, reiteró que Brasil "siempre será favorito" al título por la calidad de sus futbolistas y la historia del equipo, y defendió que los jugadores deben asumir ese papel ante las altas expectativas de la afición.

Ronaldo, campeón del mundo en 1994 y 2002, aseguró que seguirá apoyando a la selección para que pueda representar al país "de la mejor manera" en la próxima Copa del Mundo. EFE

Últimas Noticias

El argentino Ariel Holan sustituye en el banquillo de Cerro Porteño al uruguayo Jorge Bava

Infobae

La argentina Riera vence a la francesa Janicijevic y se mete en octavos del WTA de Bogotá

Infobae

Hoy será noticia. Martes, 31 de marzo

Infobae

Un último 'Encuentro' frío y por compromiso en la Semana Santa de Ávila

Infobae

La muerte no es el final y el artífice de procesionar con yugos y rejas de arado en Zamora

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos hermanos cambian las etiquetas de productos de Ikea para pagar menos y les sale caro: la multa es de 17.500 euros

Dos hermanos cambian las etiquetas de productos de Ikea para pagar menos y les sale caro: la multa es de 17.500 euros

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo

La Fiscalía madrileña investiga si un ayuntamiento del PP es responsable de que los pacientes de un hospital de Quirón usen terrenos protegidos para aparcar sus coches

Llevar la baliza v16, cambiar las ruedas o tener la ITV: todo lo que necesitas antes de viajar en Semana Santa

La Casa Blanca responde a Pedro Sánchez tras el cierre del espacio aéreo español a la operación en Irán: “Las Fuerzas Armadas no necesitan ayuda de España”

ECONOMÍA

Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El FMI destaca que España resistirá mejor a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio gracias a la energía nuclear y las renovables

Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP