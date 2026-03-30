Hoy será noticia. Martes, 31 de marzo

IRÁN GUERRA

La ministra de Defensa informa de las decisiones adoptas por la situación en O.Próximo

Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes a petición urgente del Partido Popular en la comisión mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional.

Robles comparece para informar de las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con la situación en Oriente Próximo.

GOBIERNO LEGISLATURA

Reunión del Consejo de Ministros en la que Cuerpo se estrena como vicepresidente primero

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros se reúne este martes en el Palacio de la Moncloa antes de la Semana Santa, una cita en la que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se estrena como vicepresidente primero y Arcadi España, como titular de la cartera de Hacienda.

Cambios introducidos en el Gobierno por Pedro Sánchez tras la salida de María Jesús Montero del gabinete.

NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Exiliados y deportistas copan las nacionalidades españolas por carta de naturaleza

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros concede este martes la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López por carta de naturaleza, una decisión que puede adoptar el Ejecutivo de forma discrecional y que tradicionalmente se ha utilizado para proteger a personas exiliadas o refugiadas, pero también para captar a deportistas de élite.

Este año, la de López será la segunda nacionalidad concedida por esa vía, después de que en enero se acordara dar el pasaporte español a Rhys Robinson, jugador del Real Madrid de baloncesto de 16 años nacido en Redwood City, en California (EE.UU.).

SECTOR AEROESPACIAL

El Gobierno autoriza este martes 325 millones para el desarrollo de tres nuevos satélites

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministro aprobará este martes la aportación de 325 millones de euros a la Agencia Espacial Europea (ESA) para construir tres nuevos satélites que mejorarán la observación de la Tierra, reforzando la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, dijo que estos satélites "reforzarán nuestra capacidad de respuesta ante los climas extremos. Eso también es defender y garantizar la seguridad y el futuro del país".

ESPAÑA DÉFICIT

Hacienda publica los datos de ejecución presupuestaria de 2025

Madrid (EFE).- El Ministerio de Hacienda publica los datos de ejecución presupuestaria de 2025, después de que la ya exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantase que se ha cumplido el objetivo comprometido con Bruselas de no sobrepasar el 2,5 por ciento del PIB.

Por otra parte, el Banco de España publica los datos de deuda de las administraciones públicas a cierre de 2025, tras avanzar que se redujo al 100,8 por ciento del PIB, lo que supone 0,9 puntos menos respecto al cierre de 2024.

SUCESOS NARCOTRÁFICO

La Policía Nacional informa de la desarticulación de una organización de narcotraficantes en Ceuta

Ceuta (EFE).- Responsables de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, ofrecen detalles de la desarticulación de una organización de narcotraficantes.

Operación, en la que se detuvieron a veinte personas, de las que ya están en prisión catorce, y descubierto el segundo narcotúnel entre Ceuta y Marruecos.

JUICIO COACCIONES

El Gobierno aprobará hoy el indulto de 'Las seis de La Suiza'

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes el indulto a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza', que cumplen en tercer grado penas de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón al que acusaban de acoso laboral.

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones. Además, confirmó la obligación de abonar 150.000 euros de indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró por las movilizaciones en favor de una empleada que lo acusaba de acoso laboral.

SEMANA SANTA

Martes Santo con dos procesiones que protagonizan las fieles

Alfoz de Lloredo (Cantabria)/Logroño (EFE).- Dos pasos de este Martes Santo tienen como protagonistas a las fieles; uno en Logroño y otro en la localidad cántabra de Alfoz de Loredo.

Procesiones en las que las fieles son las protagonistas, en plena polémica por el veto a las mujeres en la cofradía de Sagunto (Valencia).

EL TIEMPO

Lluvias y nieve en zonas del norte peninsular, con temperaturas en aumento

Madrid (EFE).- El flujo atmosférico del norte -que continúa sobre la Península y Baleares- y la depresión Ermino -en formación en el Mediterráneo- dejarán el martes precipitaciones y nieve en algunas zonas de la mitad norte peninsular, mientras en la mitad sur estará poco nuboso, con temperaturas en aumento y viento fuerte o con rachas muy fuertes.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones serán débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos; y en Baleares se registrarán chubascos al final del día en Menorca, sin descartar en las demás islas del archipiélago.

EFE

plv