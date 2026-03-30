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Un último 'Encuentro' frío y por compromiso en la Semana Santa de Ávila

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Ávila, 30 mar (EFE).- Miles de abulenses y visitantes han asistido este Lunes Santo a un último y frío 'Encuentro', por compromiso, entre las imágenes de Nuestra Señora de la Esperanza y el Santísimo Cristo de la Ilusión, ante la imponente portada principal de la catedral de Ávila.

De esta manera, la Semana Santa de Ávila, declarada de Interés Turístico Internacional, se ha despedido del que desde hace tres décadas era uno de sus momentos culminantes, debido a la decisión adoptada el pasado mes de octubre por la asamblea general extraordinaria de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza.

Esa decisión implicaba no volver a 'encontrarse' con el Ilustre Patronato de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de la Ilusión y Nuestra Señora de las Vacas, en uno de los actos más esperados y emotivos de la Semana de Pasión abulense, con el 'Encuentro' de la madre con su hijo en el corazón de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Pese a ello, el frío ambiental y el emocional han marcado una despedida por compromiso, que ha sido muy diferente a la de otras ocasiones, no solo por su brevedad, sino por la distancia entre los dos pasos principales y la ausencia de inclinación del trono de Nuestra Señora de la Esperanza ante el Cristo de la Ilusión, como era habitual.

Así estaba previsto que fuera, después de que la Hermandad de la Esperanza admitiera la mediación del obispo de la diócesis, Jesús Rico, para celebrar el 'Encuentro' por última vez este año, antes del cambio de estatutos por parte de la Junta de Cofradía de la Semana Santa de Ávila, para que dos procesiones puedan estar al mismo tiempo en las calles de la ciudad, algo que ahora no es posible.

Tras ese acuerdo, el último 'Encuentro' se había anunciado "breve" y "ágil" y así ha sido, para cerrar una etapa en el Lunes Santo de Ávila y en la Semana Santa abulense, que no volverá a contar con un instante de esta belleza plástica y emocional a partir de ahora.

El punto y final no ha estado exento de una declaración de intenciones por parte del público asistente a este último 'Encuentro' ya que, tras la despedida de la madre a su hijo, para dirigirse junto al trono de Jesús de la Ilusión por otro itinerario, muchos de los asistentes han rodeado la imagen del Cristo de la Ilusión para aplaudirla con fuerza.

A ello se ha unido algo inusual en la Semana Santa de Ávila, donde la tradicional sobriedad y el silencio, han dejado paso a una ovación con gritos de "¡viva el Cristo de la Ilusión!", mientras la imagen giraba sobre sí misma portada por los anderos, que han emprendido el viaje de vuelta a la ermita de Las Vacas.

Esta despedida se ha producido después de que, bajo la mediación del obispo de la diócesis, la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza aceptó celebrar, de manera "excepcional", un último 'Encuentro' "ágil" y "breve", ante la imposibilidad de incumplir unos estatutos que, hasta ahora, impiden que las calles de Ávila cuenten con dos procesiones al mismo tiempo.

Con la modificación de los mismos o la búsqueda de otra solución intermedia, no volverá a celebrarse en el futuro este acto protagonizado por la Hermandad de la Esperanza y el Ilustre Patronato de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de la Ilusión y Nuestra Señora de las Vacas.

Y es que, la Hermandad y el Patronato protagonizaban, hasta ahora, dos procesiones distintas, que partían, una de la iglesia de San Juan, en pleno casco histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y la otra de la ermita de Nuestra Señora de las Vacas, en la zona sur de la capital abulense.

Tras la asamblea general extraordinaria, celebrada hace cinco meses, la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, con la asistencia de un centenar de hermanos, decidió dejar de celebrar el 'Encuentro', con el respaldo de más de dos tercios de los asistentes, ratificando así la propuesta formulada medio año antes por un grupo de hermanos, que ya habían informado al Patronato de Las Vacas.

No obstante, la Hermandad de la Esperanza expresó su deseo de "mantener los vínculos de amistad, admiración y respeto mutuo" existentes, al mismo tiempo que mostró su voluntad de conservar la tradicional llegada de la Virgen de las Vacas a la iglesia San Juan Bautista, sede de dicha Hermandad.

Desde el Ilustre Patronato de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de la Ilusión y Nuestra Señora de las Vacas ya se expresó su "pesar" por la decisión de la Hermandad de la Esperanza, al tiempo que lamentó que "se rompa con uno de los momentos emblemáticos de la Semana Santa de Ávila".EFE

agg/fp

(foto)

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