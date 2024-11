Rațiu: "Hemos tenido ocasiones para empatar"

Sevilla, 24 nov (EFE).- Andrei Rațiu, futbolista rumano del Rayo Vallecano, manifestó tras la derrota de su equipo ante el Sevilla (1-0) que han "tenido ocasiones para empatar" y que lo han "intentado todo".

"Nos han metido ese gol de saque de banda que creo que hay que corregir. Luego con uno menos se nos pone cuesta arriba. Aun así, hemos tenido ocasiones para empatar el partido”, dijo.

Cuestionado por la expulsión de Unai López en la primera mitad, reconoció en los micrófonos de DAZN que estaba en el suelo y no vio nada: "Cuando me he levantado se estaba revisando algo. No me he enterado”.

De su buen momento de forma, señaló que es fruto de todo lo que lleva trabajando. "Me encuentro bien y estoy agradecido con las oportunidades", apuntó. EFE

lhg/cb/ism