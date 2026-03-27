Morant celebra la llegada de Arcadi España a Hacienda y afirma que quien debe "desencallar" la financiación es el PP

Diana Morant mencionó que en los presupuestos de 2023 se introdujeron cambios que hicieron que Alicante dejara de ocupar la última posición en las inversiones estatales, y enfatizó que la provincia actualmente se ubica entre las regiones con mayor inversión media por parte del Gobierno central. A raíz de este escenario, la secretaria general del PSPV-PSOE celebró el nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda, aunque puntualizó que el avance en la reforma del sistema de financiación autonómica depende del Partido Popular.

Según publicó el medio, Morant se refirió en Alicante al nuevo cargo de Arcadi España y remarcó que el Gobierno central ya presentó una propuesta para mejorar el modelo de financiación, pero el Partido Popular aún no ha dado su consentimiento. Aseguró: "Yo quiero recordar que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa un modelo de financiación y quien no lo está aceptando es el Partido Popular. ¿Quién tiene que desencallar el modelo de financiación? Tendrá que ser el Partido Popular". La dirigente socialista reiteró que la iniciativa para destrabar esta reforma parte del Ejecutivo estatal y que la responsabilidad de desbloquear la negociación recae sobre el principal partido de la oposición.

Morant añadió que “por fin en la Comunitat Valenciana se ha presentado un modelo de financiación que arregla todas las carencias y todas las demandas pedidas desde hace una década”. Recordó que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, abanderó la reclamación de un "Finançament Just" cuando terminó el mandato de Mariano Rajoy y comenzó el de Pedro Sánchez. Sin embargo, según detalló el medio, cuestionó que el gobierno autonómico rechace ahora la propuesta del Ejecutivo central, la cual supondría un aumento de 3.669 millones de euros anuales para la Comunitat Valenciana. Morant atribuyó ese rechazo a un criterio "sectario" y expresó que esta postura perjudica los intereses de los valencianos.

El medio consignó que Morant hizo un llamado directo al presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, para que abandone esa posición, calificando como “muy grave” no defender los intereses económicos de la región. Tras ser consultada acerca de si el nombramiento de Arcadi España mejoraría la asignación presupuestaria para la provincia de Alicante, Morant afirmó que tanto ella como el nuevo ministro seguirán trabajando para garantizar el beneficio de la ciudadanía valenciana. Recalcó de forma reiterada el compromiso de ambos en la defensa de los intereses de los valencianos y valencianas ante el Gobierno central.

En relación a la distribución de los Presupuestos Generales del Estado, Morant destacó que, desde su perspectiva, el avance más relevante no radica en el volumen asignado, sino en la ejecución de esos recursos, apuntando que Alicante ocupa ahora una posición intermedia entre las provincias con mayor inversión ejecutada por parte del Estado. De acuerdo con lo publicado, sostuvo que la responsabilidad de atender las necesidades de la región proviene principalmente del Ejecutivo central y no de los gobiernos autonómicos, ni del actual liderado por Pérez Llorca ni del anterior encabezado por Carlos Mazón.

Morant concluyó reafirmando que la propuesta de un modelo de financiación más favorable se encuentra en manos del Partido Popular, partido al que acusa de frenar el acuerdo necesario para que la Comunitat Valenciana disponga de un marco económico que responda a las demandas planteadas durante la última década. Sostuvo que no aceptar esta financiación representa un error de gran magnitud para los intereses de los valencianos, responsabilidad que, según su planteamiento, las administraciones y representantes implicados no podrán eludir ante la ciudadanía.