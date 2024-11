Teresa Zataraín, la editora que contribuye a que las pioneras de la escritura "vuelen"

Carlos Alberto Fernández

Vigo (Pontevedra), 19 nov (EFE).- La década pasada, la cántabra afincada en Vigo (Pontevedra) Teresa Zataraín cambió la comunicación por la edición de libros, puso en marcha su editorial y se afanó en "recuperar a las pioneras" de la literatura del siglo XX en habla hispana, un trabajo intenso que le ha llevado a acumular reconocimientos por lograr que las mujeres "vuelen".

Fue precisamente el libro 'Ellas vuelan', sobre 21 poetas -Ángela Figuera, Gloria Fuertes, Violeta Parra, Carmen Conde, Dulce María Loynaz, Gabriela Mistral y Josefina Soria, entre otras- el que la reforzó en ese camino editorial, tal y como explica en una entrevista con EFE, agencia para la que trabajó a finales de los 80 y principios de los 90.

"Me di cuenta hace un montón de tiempo de que había un hueco para 'Creotz', que los poetas de la Generación del 27 son superconocidos, que sus obras están editadas en varios sellos, en varias colecciones, pero, en cambio, hay escritoras aquí y en Iberoamérica de esa época a las que no conocemos y que no se estudian y, sobre todo, que no se pueden leer porque no están editadas", explica.

Un ejemplar de 'Ellas vuelan', relata, lo envió a la directora general del Libro y España lo presentó en la Feria de Fráncfort, donde la obra fue exhibida en el Pabellón de España. "Es un libro que nos ha ido bien y que no tiene edad porque es para mayores de 11 años; es precioso para regalar", sugiere.

A raíz de él, profundizó sobre la obra de esas autoras que le fueron llevando a más escritoras. "Todas hablaban de las otras y escribían unas de otras porque se necesitaban y así se fortalecían", apunta.

En esa labor de investigación sobre las escritoras, de la poesía se movió a la prosa. "Como la realidad es que vender poesía es más complejo, es una pena, pero es así, me metí en la prosa y fue cuando nació la colección 'Ellas vuelan', de la que ahora voy a sacar el quinto libro", indica.

Una serie que ha publicado a Teresa Wilms ('Tu huella será mi rumbo'), Josefina Soria ('Dormidos quedaron los sueños'), Loynaz ('Un espejo frente al alma') y Mistral ('Un puñado de afectos profundos').

Por otro libro, 'Bestiarium', recopilación de textos de Loynaz, fue distinguida en los Premios a los Libros Mejor Editados de 2023 por el Ministerio de Cultura. Se llevó el tercer premio en la categoría de libros infantiles y juveniles y, tras ese galardón, cambió de distribuidora, ahora a nivel nacional, lo que le ha permitido "doblar las ventas" en unos meses.

Zataraín precisa que no ha acudido al rescate de las escritoras del siglo XX por ahorrarse los "derechos de autor", porque estos "tienen una vigencia de 70 años" después de la muerte de las escritoras y la mayoría están en vigor.

Su propuesta tiene una razón de ser, la labor de recuperar mujeres con una "prosa maravillosa" que traslada a unos libros "muy cuidados en el diseño", hechos sin plástico, con tintas ecológicas.

El próximo viernes recibirá uno de los Reconocimientos Meninas que entrega el Gobierno para premiar el trabajo de personas y entidades comprometidas con la erradicación de la violencia de género y el fomento de la igualdad.

Es la recompensa, dice, por "recuperar la voz" de las pioneras con la "visión de una editora pequeña" con vocación de periodista, que tiene "afán de buscar y encontrar".

Aunque elabora los prólogos de las obras que edita, no ha dado el paso a publicar otros textos propios "por puro pudor" y por "responsabilidad" como editora.

Como lectora apasionada, admite que ha habido etapas en su vida en que la "lectura" la ha "ayudado con problemas personales y a ser valiente, ser mucho más serena y más consciente y también soñar y disfrutar". EFE

(foto)