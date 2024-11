Puig cree que la gestión de la DANA se podía haber hecho "de otra manera" e insta a "asumir responsabilidades"

El 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig ha considerado que la gestión de la DANA que ha asolado numerosos municipios de la provincia de Valencia se podía haber hecho "de otra manera" a como se ha actuado con la información de la que se disponía, aunque se ha mostrado "absolutamente convencido de que todo el mundo ha intentado hacerlo lo mejor posible". Pese a ello, ha emplazado a cada uno a "asumir su responsabilidad".

En una entrevista este lunes en 'Les Notícies del Matí' de À Punt, recogida por Europa Press, ha abogado por "renovar y cambiar los instrumentos de la gobernanza" para "dar solución a esta situación". "No me corresponde a mí decir lo que hay que hacer, pero lo que es bien evidente es que tiene que ser un cambio disruptivo".

"No se puede atender en términos políticos esta situación sin que haya cambios profundos y que todo continúe igual. No estamos en una situación de normalidad, estamos en una situación extraordinaria y para una situación extraordinaria hay que buscar elementos de gobernanza extraordinarios y diferentes", ha argumentado.

En términos similares se ha pronunciado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press en la que ha pedido un "nuevo impulso" porque en las actuales condiciones no se puede dar respuesta a la recuperación y ha calificado de "lógica" la indignación de los valencianos mostrada en las protestas contra la visita del Rey Felipe VI y los incidentes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Paiporta (Valencia), aunque ha lamentado los disturbios.

Preguntado en por si ha podido conversar con Mazón durante estas semanas, tras la DANA, Puig ha indicado en À Punt que le envió un mensaje "en su momento", aunque ha considerado que ahora la prioridad del jefe del Consell no es hablar con él. "Me pongo a su disposición, sé lo que puedo hacer y lo que no", ha esgrimido. Considera "evidente" que la parte de "acción política" le compete ahora a Les Corts Valencianes, mientras que "otra" parte le corresponde "a otros" y "cada uno hace su papel".

Sobre la soledad del 'president' Mazón en la gestión de la emergencia, ha manifestado entender la situación personal "terrible" que debe vivir el jefe del Consell, pero ha recalcado que en estos casos "hay que anticiparse a la emergencia", como hizo su gobierno "tanto en la pandemia como en la DANA" de 2019.

Al margen de ello, ha recordado cómo actuó su gobierno durante la DANA que en 2019 asoló la comarca de la Vega Baja y ha defendido que, desde "el primer momento", ante una situación de emergencia, "donde hay que actuar es en la preemergencia" porque es donde "se pueden evitar" las consecuencias posteriores. Por ello, ha insistido, ahora "cada uno ha de ser responsable de lo que ha hecho".

En este contexto, ha indicado 48 horas antes de que pasara aquella DANA "ya estaba la preemergencia y todo en funcionamiento" y ha reivindicado la "reacción coordinada" entonces con las autoridades locales. "El acto fundamental de la emergencia es la preemergencia, que es donde hay que tomar decisiones", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que "lo fundamental" en cualquier catástrofe "son las vidas".

FALLAS Y COVID

De hecho, ha puesto como ejemplo de ello la decisión de suspender las Fallas y la Magdalena ante la irrupción de la pandemia de covid-19. "Recuerdo la soledad y muchas críticas, algunas hasta exaltadas, por esa decisión", ha reflexionado, para argumentar que esa medida se tomó para "proteger a la población". "Finalmente se demostraron acertadas", ha dicho.

"Lo único que puedo decir es que, con los instrumentos y la información que se tenía, en la DANA de la Vega Baja actuamos de una manera y ahora se ha actuado de otra", ha manifestado Puig, que ha considerado que, en este momento, "cada uno ha de asumir su responsabilidad".

EN 2019 "EL RESULTADO FUE OTRO"

Asimismo, ha apuntado que entonces no estaba implantado el sistema ES-Alert, como sí que está ahora, pero había "otras alarmas" y sistemas que "se pusieron en marcha" y "el resultado fue otro" que el de esta DANA. Y ha reivindicado que durante su etapa de gobierno se tomaron "muy en serio" el ámbito de las emergencias. "Siempre era una prioridad, no es una cuestión menor", ha señalado.

Por ello, ha considerado que cuando el PP accedió a la Generalitat fue una "muy mala idea" no considerar las emergencias una prioridad y "cederlas" a la "extrema derecha" de Vox. "No es el camino adecuado", ha afirmado, aunque ha rechazado entrar en el "debate partidista" porque a él no le "corresponde".

"NO ES UN DEBATE DE COMPETENCIAS, SINO DE ACTUAR CON COMPETENCIA"

Preguntado por si hubiera sido partidario de la declaración de situación de emergencia nacional, Puig ha reivindicado el autogobierno y su capacidad para dar las "respuestas adecuadas". "No es un debate de competencias, sino de actuar con competencia", ha aclarado el expresidente valenciano.

El expresidente valenciano ha subrayado que las decisiones "razonables" en cualquier emergencia se adoptan mejor desde "un ámbito más próximo" y es "más lógico que se haga desde aquí que desde Madrid". Otra cosa distinta, ha matizado, es solicitar "todos los apoyos posibles y todas las ayudas necesarias" al Gobierno de España. "La proximidad ayuda a la gestión", ha defendido.

De hecho, ha incidido en que la "arquitectura institucional" le da al 'president' de la Generalitat "una gran capacidad de coordinación". "Y eso es lo que nosotros hicimos --en 2019-- 48 horas antes de la DANA, intentar liderar la respuesta", ha argumentado. Sin embargo, ha reconocido que ahora, con "los instrumentos legales que tenemos en estos momentos, se podría actuar de otra manera".

Cuestionado sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría que haber decretado el estado de emergencia, Ximo Puig ha incidido en defender el autogobierno, aunque ha incidido en que cuando se hablaba de decretar el nivel 3 "la terrible consecuencia de las muertes estaba ya". Por ello, ha considerado que con "los instrumentos legales que tenemos en estos momentos se podría actuar de otra manera". "Eso es así", ha admitido.

En esta línea, sobre la presencia de ministros como Fernando Grande-Marlaska en el CECOPI, el expresidente de la Generalitat ha pedido evitar la situación "conflicto" entre administraciones y ha apostado por que "cada uno asuma su responsabilidad y haga lo máximo posible porque que la situación de desastre es terrible".

"El CECOPI es un gran instrumento porque es la manera en la que el presidente de la Generalitat puede coordinar a todas las fuerzas, incluso de otras administraciones, como es del Estado. Esa autoridad hay que ejercerla. No quiere decir que puede estar en momentos determinados algún otro representante del Gobierno. Pero es evidente que la responsabilidad es del presidente", ha expuesto.

Sobre el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), criticado por el 'president' Mazón, quien llegó a calificarlo de "chiringuito", Puig ha defendido que se trataba de una propuesta "muy ambiciosa" para "reformular la respuesta a las emergencias" y dar respuesta a la falta de "capacidad".

Además, ha subrayado que este proyecto pretendía "profesionalizar y darle la máxima capacidad a todos los recursos" como a los bomberos forestales. No se trataba de una "cuestión ideológica", sino "simplemente de cómo se puede modernizar y tener un servicio más potente", ha recalcado, a la vez que ha negado que este organismo fuera un "chiringuito".

Finalmente, Ximo Puig ha saludado la decisión del PSPV-PSOE de apoyar los presupuestos de la Generalitat para 2025 con el fin de ayudar a la reconstrucción y ha considerado "saludable que se intente ayudar, cada uno desde su posición".