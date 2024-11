Vox CyL cree que a Mañueco "le ha salido mal la jugada" y mantiene el "no" a la aprobación del Presupuesto

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha aseverado este jueves que al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, "le ha salido mal la jugada" con la aprobación del Techo de Gasto para 2025 y ha señalado que su formación mantiene el "no" ante una hipotética votación del Presupuesto de la comunidad.

Así lo ha señalado el representante de Vox en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la sede de la Asociación de Vecinos Barrio Delicias después de que este miércoles en el Pleno de las Cortes saliera adelante el Techo de Gasto presentado por el Gobierno autonómico del Partido Popular gracias a la abstención del Grupo Parlamentario Socialista.

"Yo creo que a Mañueco le ha salido mala jugada", ha aseverado García-Gallardo, que ha añadido que el presidente de la Junta "no quería aprobar los presupuestos" de 2025 y así ha mencionado declaraciones "de manera reservada" del presidente de la Junta a periodistas.

"El señor Mañueco ya contaba con prorrogar los presupuestos y tratar de registrar un supuesto anteproyecto de cara a la galería ha sido una intención para decir que le estábamos bloqueando sus políticas cuando él realmente no ha albergado ninguna voluntad real de aprobar un proyecto de presupuestos", ha interpretado.

En este sentido, García-Gallardo ha reiterado que Vox mantiene el "no" a la aprobación de los presupuestos si se presentan en las Cortes de Castilla y León. "No vamos a apoyar la deriva del señor Mañueco", ha enfatizado.

Así, ha recordado las "premisas" que marcó Vox para una negociación con el PP de cualquier presupuesto, en relación a que "no se desguazara" las políticas que había impulsado Vox en el Gobierno de la Junta de Castilla y León; y por otro lado que hubiera "una respuesta en el ámbito de las competencias autonómicas al fenómeno de la inmigración masiva". Pero ha apuntado que Fernández Mañueco "lejos de querer hacer algo, ha dicho que no va a hacer nada y que se van a seguir acogiendo indiscriminadamente menores extranjeros no acompañados".

En definitiva, el portavoz de Vox en las Cortes ha señalado que "lo más razonable" sería prorrogar el Presupuesto de la comunidad de 2024 para el ejercicio 2025 pues entiende que no se generaría "distorsión a la población".

"Que se prorrogue ese presupuesto, que se haga esa política hasta el final de la legislatura y una vez terminada la legislatura, con la mayoría que se pueda conformar, derivado de las elecciones que haya, habrá que volver a negociar", ha concretado.