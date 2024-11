Ted Chiang, una voz de la ciencia ficción para combatir el capitalismo y el miedo a la IA

Jose Oliva

Barcelona, 7 nov (EFE).- El escritor norteamericano de origen chino Ted Chiang, la 'estrella' invitada de la presente edición del festival de narraciones fantásticas 42, ha expresado este jueves en Barcelona su voz desde la ciencia ficción para "combatir el capitalismo" y ha asegurado que "la IA no debe preocuparnos" tanto como se predica.

Autor de tan sólo diecinueve narraciones cortas a lo largo de tres décadas, Ted Chiang (Nueva York, 1967) ha sido galardonado con los premios más importantes del género: cuatro Premios Hugo, cuatro Nebula, seis Locus y el British Science Fiction Association Award.

Ese ritmo tan lento de escribir tiene que ver mucho con su concepción muy crítica con el capitalismo.

"Cuando iba a la universidad estudié informática y como ávido lector de ciencia ficción estaba habituado a ver cómo el género dibujaba la Inteligencia Artificial (IA), pero en la realidad la IA no ha llegado tan lejos como en la literatura, a pesar de que el sector tecnológico trata de ocultar esa diferencia".

A su juicio, hay un interés comercial de determinadas empresas tecnológicas cuando aseguran tener la máquina que piensa, algo que no creo que veamos nadie en nuestras vidas, "sencillamente porque ahora no tenemos ni idea de cómo crear una máquina consciente", por tanto, cuando esos tecnólogos lo aseguran, no sabe si nos quieren mentir interesadamente o se están engañando a sí mismos. "Finalmente, creo que se han tomado demasiado en serio la ciencia ficción", repone.

Asegura Chiang que "no hay peligro ni alarmismo respecto a la IA, no deberíamos preocuparnos de que un día un ordenador pueda decidir controlar el mundo, en cambio sí que permitirán a las personas hacer cosas que antes no podían hacer y de una manera más eficaz".

El verdadero peligro que entraña la tecnología, afirma el autor neoyorquino, es que haya "más empresas con más poder o gobiernos más represivos" e ilustra esta idea con una metáfora: "La IA es un afilador de cuchillos para las armas del capitalismo, por tanto, quizá deberemos preocuparnos cuando los cuchillos estén afilados".

Admite que "Elon Musk y Donald Trump son peligrosos, nadie lo duda", pero eso no impedirá que haya autores que escriban ciencia ficción optimista, aunque sea difícil: "Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero también era difícil imaginar que se acabaría el derecho divino de las monarquías, nadie podía imaginar el final de los reyes", plantea.

En general, los humanos somos "muy malos haciendo predicciones del futuro, porque no sabemos suficientemente cosas del futuro como para predecirlo".

Volviendo a los resultados de las elecciones en Estados Unidos, para Chiang "los multimillonarios son una mala idea, son un peligro social y cuando se concentra demasiado poder en un solo individuo es un peligro para la sociedad, porque los individuos son impredecibles".

En cambio, cuando el poder está distribuido de manera más ecuánime, "un individuo que se despierta con mala leche encuentra unos límites y contrapesos al igual que le pasaría a un individuo que tiene una especie de enfermedad mental".

Aunque se pueda poner nombres a ejemplos concretos, "el problema no son esas personas, sino la situación que han acabado creando".

La ciencia ficción, ha señalado Chiang, es "el género que trata del impacto de la tecnología en nuestras vidas, y en contraste durante mucho tiempo la literatura contemporánea ha tendido a evitar la tecnología bajo el pretexto de escribir historias atemporales", pero en la actualidad hay mucha ficción contemporánea que está tomando prestados muchos aspectos de las ciencia ficción.

Considera Chiang que "ese temor es inútil, porque la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas y obviarla es una forma de no abordar la vida".

Chiang no se ciñe únicamente a la ciencia ficción, sino que también ha abordado la fantasía en cuentos como 'El mercader y la puerta del alquimista': "La ciencia ficción es muy amplia, hay muchas obras que tratan problemas filosóficas y muchas obras de ciencia ficción se han escrito como respuesta a historias fantásticas, así que tiene sentido ese concepto más amplio de mis obras". EFE

