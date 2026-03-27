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53-76. El Perfumerías Avenida arrolla a un Spar Girona inofensivo y pasa a las semifinales

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El Perfumerías Avenida se convirtió este viernes en el cuarto y último semifinalista de la Copa de la Reina después de arrollar a un Spar Girona inofensivo (53-76).

El equipo de Salamanca, líder del palmarés con diez títulos y campeón por última vez en 2022, se enfrentará al Hozono Global Jairis, vigente campeón, en una reedición de la última final.

Cave (20 puntos, ocho rebotes y 25 créditos de valoración) y Soriano (17 puntos y 22 de valoración) capitanearon al conjunto de Montañana en la única eliminatoria de cuartos de final con derrota de un cabeza de serie.

El Perfumerías Avenida, de menos a más en la presente temporada, empezó mejor el partido y a los seis minutos ya se había escapado hasta los nueve puntos bajo la batuta de Cave (7-16). Íñiguez tuvo que pedir tiempo muerto, con un 3-6 en rebotes y un 1-7 en asistencias.

La renta llegó a los 14 puntos con un 2+1 de Soriano y una nueva acción de Cave para alcanzar los diez puntos (7-21). El Girona, superado de entrada, enlazó cinco minutos sin anotar, pero finalizó el primer cuarto con un parcial de 6-0 para recuperar cierta esperanza (13-21).

El paso adelante del equipo catalán se consolidó en el inicio del segundo período y Montañana pidió tiempo muerto tras cinco puntos seguidos de Jocyte para situar el 21-25.

El Girona había entrado en el partido, pero el Perfumerías respondió con contundencia de la mano de Cave, Martín y Soriano y elevó su máxima ventaja hasta los 15 puntos (23-38). El cuadro catalán tenía un pésimo 2/14 en triples y un 24% en tiros de campo por el 50% rival.

El equipo de Íñiguez, negado en ataque, siguió fallando después del descanso (25-40) y la renta del Perfumerías superó las dos decenas con triples de Vilaró y Spreafico y cuatro puntos más de Soriano, omnipresente (29-53). El Girona tardó 27 minutos en llegar a los 30 puntos.

La renta incluso alcanzó los 26 puntos tras nuevas acciones de Cave y Soriano (31-57) y el partido ya estaba más que resuelto al acabar el tercer período (36-57).

El Perfumerías siguió haciendo leña del árbol caído y se fue hasta los 28 puntos tras un nuevo triple de Spreafico (38-66). El Girona incluso había caído del 10% desde más allá de la línea de tres puntos (2/21). Fue una noche para olvidar en clave catalana y para soñar para el equipo de Salamanca.

- Ficha técnica:

53 - Spar Girona (13+12+11+17): Holm (6), Jocyte (10), Merceron (4), Guerrero (2), Coulibaly (11) -cinco inicial-; Carter (8), Bibby (2), Quevedo (1), López (4) y Pendande (5).

76 - Perfumerías Avenida (21+19+17+19): Martín (9), Zellous (10), Vilaró (5), Magarity (2), Cave (20) -cinco inicial-; Spreafico (9), Takacs-Kiss (2), Soriano (17), Meyers (2) y Djaldi-Tabdi (-).

Árbitros: García León, Lema Parga y Domingo Vilalta. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de los cuartos de final de la Copa de la Reina disputado en el Palau d'Esports de Tarragona. EFE

asm/ism

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