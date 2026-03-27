Paunovic: "España está a otro nivel y es candidata a ganar el Mundial"

Vila-real (Castellón), 27 mar (EFE).- El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, señaló en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante España por 3-0, que el combinado español está "a otro nivel" y no dudó en asegurar que es una de las claras candidatas a ganar el Mundial este verano.

"España es una de las candidatas a ganar el Mundial, está a otro nivel y tiene todo para competir al máximo nivel y ser candidata al título", recalcó.

"Felicitar a España por el gran partido que ha realizado, lo que marca la diferencia entre dos equipos, son las dos fases distintas en que nos encontramos. España un equipo hecho, lleva mucho tiempo con su entrenador y se está preparando para el Mundial y los jugadores tienen una motivación distinta. Nosotros estamos en un proceso distinto, nos falta mucho para alcanzar un nivel en el que le podamos crear problemas a España", admitió.

El técnico balcánico indicó que trata de aprender de todos los entrenadores y señaló que antes del partido, cuando habló con Luis de la Fuente, se desearon "disfrutar del partido". "Él lo hizo más que yo. Le dije que España esta jugando muy bien y su equipo haciendo un trabajo fantástico. Serbia tiene que mejorar no voy a dejar que baje los brazos y algún día volveremos", concluyó. EFE