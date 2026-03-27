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Itoudis: "El juego necesita a los aficionados"

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Vitoria, 27 mar (EFE).- El entrenador de Hapoel Tel-Aviv, Dimitris Itoudis, afirmó, tras caer ante Kosner Baskonia a puerta cerrada, que “el juego necesita a los aficionados y apuntó que tuvieron un “esfuerzo defensivo pobre”.

El griego explicó en rueda de prensa que “es malo para el deporte” jugar a puerta cerrada y que “tener un estadio lleno” es lo que todos quieren, pero consideró que para ellos no tiene efecto porque han jugado muchos partidos.

“No he conseguido convencer a los jugadores del partido que había que hacer”, manifestó autoculpándose del resultado y señaló a las pérdidas de balón de su equipo.

“Hemos perdido una oportunidad con Micic y no ha podido entrar en el partido, pero no es una excusa”, indicó.

Preguntado por su proyecto, dijo que “los proyectos necesitan tiempo”.

“No jugamos liga doméstica y tener más tiempo no quiere decir que tengamos mejores resultados”, concluyó. EFE

jd/apa

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