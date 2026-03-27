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92-88. El Barça saca músculo para derrotar al Estrella Roja en la prórroga

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Barcelona, 27 mar (EFE).- El Barça sacó músculo este viernes ante el Estrella Roja, uno de los equipos más físicos de la Euroliga, y se llevó en la prórroga (92-88) un duelo directo en el Palau Blaugrana que consolida al cuadro catalán como un firme aspirante a los puestos que dan acceso directo a las eliminatorias por el título.

El conjunto entrenado por Xavi Pascual cosechó la tercera victoria consecutiva con una gran actuación coral, tanto en defensa, como en el rebote y en ataque, con cinco jugadores anotando en dobles dígitos y el alero Will Clyburn como máximo anotador (18 puntos), aunque casi se le escapó el triunfo por los fallos en el tiro libre.

El Barça gobernó el marcador durante todo el duelo con ventajas inferiores a los diez puntos, pero el desempeño del base Codi Miller-McIntyre (13 y 7 asistencias) y del alero Jordan Nwora (26), sumado a tres tiros libres fallados en el último minuto, le condenaron a la prórroga, donde se recompuso para ganar y acumular tres victorias de colchón en el 'play in' e igualar los triunfos del Hapoel Tel Aviv, quinto.

Si Pascual auguró en la previa una batalla física de primer orden, el arranque cumplió con lo prometido: dureza, igualdad y un rápido intercambio de canastas marcaron el inicio del duelo (8-8, min.5).

El Barça amaneció con las ideas claras en ataque para identificar las superioridades en la pintura y agresivo en la defensa sobre el balón, aunque sufría para obstaculizar la conexión de un clarividente Miller-McIntyre con los interiores y controlar el rebote.

La entrada del cubano Rivero, con nueve puntos en el cuarto, abrió la primera brecha en la noche (8-15), pero los azulgranas replicaron con la energía del bloque español para apretar el tanteo al final del asalto inaugural (18-20).

El choque se espesó en el segundo cuarto, pero el Barça mantuvo la solidez defensiva y el listón físico con la segunda unidad en pista, a riesgo de cargarse de faltas, y tomó ventaja en el marcador (40-32, min.17) gracias a la verticalidad de Norris y Parra -máximo anotador al intermedio con 11 puntos-, y al acierto en el triple.

Lejos de bajar los brazos, el Estrella Roja endureció la defensa, forzó personales en transición y recortó distancias con penetraciones y tiros libres (42-40, descanso), siempre bajo la batuta de Miller-McIntyre (5 asistencias) y con Nwora (9 puntos) como ariete.

El paso por vestuarios devolvió el mismo paisaje: dureza en cada contacto y escasa anotación. En este baloncesto de trincheras, el Barça fue avanzando palmo a palmo: Vesely sacó dos faltas en ataque a Bolmboy, el Estrella Roja se atascó ante la hiperactividad local y el cuadro azulgrana, dueño del rebote, forzó las pérdidas visitantes.

Clyburn apareció en ataque, con seis puntos consecutivos (53-48, min.26), y aunque Nwora y Miller-McIntyre respondieron a golpe de talento, el equipo catalán terminó el tercer cuarto por delante (64-58) gracias al esfuerzo de Vesely y los puntos al contraataque.

El avance del crono no hizo más que espesar el juego. El Barça se esforzaba en cerrar la pintura y el rebote, y hasta el cuestionado Hernangómez se ganó la ovación del público y de Pascual por lanzarse a por una bola suelta y forzar una falta. En ataque, Punter y Clyburn intentaban desbordar con escaso éxito (68-63, min.36).

La defensa, una vez más, sostuvo al Barça cuando los incansables Nwora y Miller-McIntyre amenazaban con la remontada. Y parecía tener el partido ganado, con seis puntos de renta a 1:11 del final, pero un tiro libre fallado por Shengelia y otros dos por Parra alimentaron al cuadro serbio, que empató con una bandeja de Butler a falta de 4.6 (75-75).

El triple final de Clyburn pegó en el hierro y el encuentro se fue a la prórroga, donde el conjunto catalán se recompuso y logró la victoria gracias al oficio de sus veteranos (92-88).

- Ficha técnica:

92 - Barça (18+24+22+11+17): Satoransky (12), Punter (10), Clyburn (18), Shengelia (9), Vesely (14) -equipo inicial-, Hernangómez (3), Brizuela (5), Parra (13), Marcos (3) y Norris (5).

88 - Estrella Roja (20+20+18+17+13): Miller-McIntyre (13), Carter (-), Nwora (26), Moneke (7), Bolomboy (9) -equipo inicial-, Butler (11), Rivero (11), Kalinic (-), Ojeleye (6), Dos Santos (-), Izundu (2), Dobric (3).

Árbitros: Ioannis Foufis (GRE), Piotr Pastusiak (POL) y Saulius Racys (LIT). Sin eliminados. Señalaron falta técnica al local Punter (min.20).

Incidencias: partido de la jornada 34 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 4.889 espectadores, unos 200 de la hinchada visitante. El encuentro empezó con media hora de retraso por un problema logístico con las equipaciones del Estrella Roja. EFE

(foto)

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