Rueda afirma que lo importante ahora es que todo el mundo haga lo que pueda ante la dana

Santiago de Compostela, 7 nov (EFE).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este jueves que las discusiones entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana sobre la gestión de las consecuencias de la dana a estas alturas tienen poco sentido, ya que lo importante es "ayudar lo máximo posible" y que "todo el mundo aporte todo lo que tenga y haga todo lo que pueda".

Según ha dicho en declaraciones a los medios tras participar en Santiago en un acto sobre ciberseguridad con escolares, él le ha escuchado al presidente Carlos Mazón decir que "no tiene ningún problema en que el Gobierno haga lo máximo".

"Lo que no tiene ningún sentido es estar esperando a que te pidan para hacer. Es necesario hacer todo cuanto puedas, como hemos hecho desde Galicia", ha afirmado Rueda, que ha defendido que la situación "ha mejorado en estos últimos días" según le transmiten los más de doscientos profesionales gallegos de las emergencias que llevan desde el lunes en la zona afectada.

Sobre la coordinación, ha insistido en que quien sigue al frente es el presidente de la Generalitat y añadido: "Quiero entender que con todo el esfuerzo posible por parte del Gobierno, porque no tendría ningún sentido que no estuviera haciendo todos los esfuerzos posibles por una cuestión administrativa o burocrática. No se entendería", ha avisado. EFE

