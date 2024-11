Aganzo: "El mundo del fútbol debería haber tomado una decisión mucho más fuerte"

Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, opinó que "el mundo del fútbol debería haber tomado una decisión mucho más fuerte" en solidaridad con los afectados por la dana y dijo que le "duele en el alma que siempre sean los futbolistas los que están en el foco".

"Respeto la decisión, pero creo que el mundo del fútbol debería haber tomado una decisión mucho más fuerte. Se decidió ser mucho más proactivo, intentar ayudar a todos los afectados. No es echar balones fuera, pero tenemos una responsabilidad como profesionales y no estoy de acuerdo en que se intente derribar la imagen del futbolista", afirmó.

Aganzo, que abrió este martes una jornada organizada por AFE sobre las posibles consecuencias del caso Lass Diarra, explicó que el sindicato no mantuvo una reunión con los capitanes para tomar decisiones sobre la celebración de la jornada del último fin de semana, aunque sí habló con la Liga y con la Federación para intentar ayudar.

"Mucha gente me dirá que David Aganzo podía haber parado el fútbol y seguramente habría sido muy positivo para una parte y muy negativo para otra. Las decisiones unilaterales no las suelo tomar, soy una persona de consenso. Hablamos con la Liga, con la Federación, para intentar ayudar. Ya vale de demagogia y política. Nosotros no somos el gobierno. Nos hemos encontrado en una situación muy incómoda y me duele mucho en el alma que siempre sean los futbolistas los que están en ese foco", afirmó.

También sostuvo que "en una situación de emergencia máxima la parte afectada como Valencia tenía que ser parada como se paró" y que el sindicato habló con jugadores que "mentalmente no estaban bien como el caso de Ferrán Torres, que es totalmente entendible", a la vez que destacó las donaciones y las recogidas de ayuda hechas durante los partidos del fin de semana.

Aganzo lamentó además que el sindicato y los futbolistas no formen parte del comité de crisis del fútbol español creado este martes con representantes de las ligas profesionales y la Federación, así como que se tomen decisiones unilaterales que afectan al colectivo que representa.

"Desde que llevo aquí ocho años llevo luchando con la parte federativa, no tengo que dar nombres, con la Liga, que el presidente está defendiendo la salud de los deportistas y queríamos ir a Miami para jugar un Atlético de Madrid-Barcelona. Entiendo que la parte de valores y la deportiva la tenemos que defender y en este aspecto se toman muchas decisiones unilaterales", cuestionó.

Aganzo defendió que la "gente quiere ayudar de verdad haciendo su trabajo, aunque la mentalidad de nuestros jugadores no esté al cien por cien" y consideró necesario "que la gente también vuelva a la actividad y que el pueblo valenciano sienta el cariño de los aficionados y de la gente que quiere el fútbol".

"Necesitamos una respuesta real. El trabajo es largo, está muy bien que la gente se ponga una medalla de salir hoy o ayer en Valencia, pero hay muchas familias afectadas, muchas muertes, van a ser años de recuperación y a toda la gente que esté hoy de una manera demagógica espero verla dentro de años ayudando a quien ha perdido todo", concluyó. EFE