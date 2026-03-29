Pedro Martínez: “Nos ha faltado chispa, pero la defensa nos ha dado la victoria”

Burgos, 29 mar (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, calificó el triunfo ante el San Pablo Burgos como “muy complicado”, en un partido en el que al equipo le faltó "chispa", pero reconoció que "la defensa" les dio la victoria.

El entrenador taronja reconoció la mejoría tras el descanso, aunque lamentó no haber sentenciado antes. “En la segunda parte hemos dominado, pero no hemos sabido romper el partido. Hemos tenido tiros muy liberados de buenos tiradores y no han entrado, algo poco habitual en nosotros”, señaló.

Además, puso en valor la resistencia del San Pablo Burgos porque “han luchado hasta el final y han generado problemas". EFE

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