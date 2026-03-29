Victoria del australiano Senna Agius

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El australiano Senna Agius (Kalex) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos de Moto2 que se ha disputado en el Circuito de Las Américas (COTA) de Austin, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el español Izan Guevara (Boscoscuro). EFE
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