Ibon Navarro: "Empatamos demasiado pronto"

Barcelona, 29 mar (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, lamentó este domingo, tras la derrota ante el Barça (97-91) que su equipo lograra empatar "demasiado pronto", con el 77-77 en el minuto 33, cuando siempre había ido por detrás en el marcador, lo que acabó lastrando el resultado final.

"Podríamos haber hecho algunas cosas más para aumentar nuestras opciones. Empatamos demasiado pronto y ahí llegó un momento con un parcial de 5-0 que, aunque no fue definitivo, sí fue importante", valoró el técnico vitoriano desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Ese parcial que trenzaron entre Darío Brizuela y Jan Vesely, para el técnico del cuadro malagueño "fue definitivo" porque pese a que luego lograron acercarse a 2-3 puntos, luego concedieron "demasiados tiros libres y canastas fáciles".

Navarro alabó la actitud de su equipo, que compitió "hasta el final" a pesar de los problemas de lesiones, aunque reconoció que cometieron "algunos errores" que limitaron sus opciones de victoria.

"Nos cerramos demasiado sobre Toko, no hemos rotado como deberíamos y hemos permitido algunos tiros fáciles. Los 11 puntos que recibimos en la primera parte y los 9 puntos sobre la bocina fueron un varapalo importante. Aun así, estoy contento por la mentalidad mostrada", explicó.

Finalmente, el entrenador del Unicaja destacó también la irrupción del pívot azulgrana Jan Vesely, autor de 18 puntos y dos triples "claves" en los minutos finales.

"Aunque no fue decisivo, sus dos triples fueron claves, así como los rebotes que capturó, lo que les permite al Barcelona cambiar de ritmo y hacerse muy grande en pista. Es un jugador de otra dimensión cuando le respeta su salud", concluyó. EFE

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