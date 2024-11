Johnny Depp presentará en el Festival de Sevilla su segunda película como director

Sevilla, 31 oct (EFE).- El actor, director, productor de cine y músico estadounidense Johnny Depp visitará Sevilla para presentar en el Festival de Cine Europeo, que se celebra del 8 al 16 de noviembre, su segunda película como director titulada 'Modi,Three Days on the Wing of Madness’.

Según ha informado la organización del certamen en un comunicado, el protagonista, entre otras de la serie de películas de 'Piratas del Caribe', llegará a la capital andaluza tras su paso por los festivales de San Sebastián para presentar el largometraje en el que aborda la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido como Modi por sus amigos.

Está previsto que llegue acompañado de la protagonista femenina de la película, la francesa Antonia Desplat, que da vida en la cinta a la escritora, poeta y crítica literaria inglesa Beatrice Hastings.

Sin concretar aún la fecha exacta, se espera que esté en Sevilla en el primer fin de semana del festival, los días 9 y 10 de noviembre.

El protagonista de películas icónicas como ‘Eduardo Manostijeras’ (Tim Burton, 1990) y ‘Miedo y asco en Las Vegas’ (Terry Gilliam, 1998) se encuentra promocionando una película escrita por Jerzy Kromolowski y Mary Kromolowski, en la que Riccardo Scamarcio da vida a Modi.

El filme se desarrolla durante un torbellino de 72 horas en las que Modi vive una caótica serie de acontecimientos en las calles del París desgarrado por la guerra en 1916.

En estos días, el actor y director ha sido también noticia por el anuncio por parte de Lionsgate de la cuarta colaboración de Johnny Depp con Penélope Cruz.

Tras compartir escenas en ‘Blow’ (Ted Demme, 2001), ‘Piratas del Caribe: En mareas misteriosas' (Rob Marshall, 2011) y 'Asesinato en el Orient Express' (Kenneth Branagh, 2017), la pareja artística protagonizará el ‘thriller’ 'Day drinker', dirigido por Marc Webb y ambientado en un crucero. EFE

