Sánchez y Modi inaugura la primera fábrica de aviones militares privados de la India

Vadodara (India), 28 oct (EFE).- El primer de la India, Narendra Modi, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inauguran este lunes la planta TATA Aircraft Complex con la participación de Airbus, un hito para la industria aeroespacial de la India, al establecer la primera línea de ensamblaje final del sector privado para aviones militares.

Esta instalación, ubicada en el campus de TATA Advanced Systems Limited (TASL) en la ciudad de Vadodara, en el estado Indio de Gujarat representa la primera línea de ensamblaje final del sector privado para aviones militares en la India.

Este proyecto implica el desarrollo completo de un ecosistema aeronáutico, desde la fabricación hasta el mantenimiento. Ensamblaje, pruebas, calificación y entrega del C-295 durante todo su ciclo de vida.

El C-295 es un avión de transporte moderno con una capacidad de cinco a diez toneladas, que reemplaza la antigua flota de Avro-748 de la Fuerza Aérea de la India.

Este avión versátil ofrece ventajas de capacidades de transporte táctico: puede transportar hasta 71 tropas o 50 paracaidistas, realiza misiones logísticas en diversas condiciones climáticas, una autonomía de vuelo de hasta 11 horas, entre otras, según el Ministerio de Defensa indio

Esta inauguración marca un paso crucial para la autosuficiencia de la India en el sector de defensa y allana el camino para futuros avances en la industria aeroespacial del país.

"La planta de fabricación de Tata-Airbus fortalecerá las relaciones entre India y España y la misión 'Make in India, Make for the World' (Hecho en India, hecho para el mundo)", dijo Modi.

Sánchez llegó anoche a la India en la que es su primera visita oficial al país asiático y la primera de un jefe de Gobierno español en 18 años, con la que pretende relanzar las relaciones bilaterales y, de forma especial, las de carácter económico y comercial. EFE

